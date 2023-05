Fredrik Solvang: – Har vurdert å slutte i Debatten

Dag Robert Jerijervi - Kampanje.com

– Jeg tvinges inn i en veldig spesiell tilværelse, sier Fredrik Solvang.

– Det som har skjedd rundt meg har vært helt sprøtt, sa Fredrik Solvang til E24-kommentator Torbjørn Røe Isaksen under en innspilling av podkasten «Stopp verden» foran publikum på Nordiske Mediedager i Bergen torsdag.

Der sa Fredrik Solvang både at han har vurdert å slutte som programleder for «Debatten» og at det i perioder har vært «litt vel mye Fredrik Solvang i monitor».

Programlederen har som kjent meldt seg ut av debatten som foregår i sosiale medier, og under podkast-innspillingen beskrev han det som «en sorg» at han ikke bare kan slenge ut en kommentar som alle andre.

Vil ikke klage

– Jeg har etter hvert skjønt at det er klare begrensinger for hva jeg kan mene og hvilket rom som er der for meg som privatperson og meningsytrer.

Utfallet har blitt at jeg er helt død på sosiale medier, uten akkurat det jeg gjør i forbindelse med «Debatten», sa Solvang.

Han legger til at han ikke sier dette for å klage.

– Jeg tar bare konsekvensen av at det blir for fristende å kverulere med meg fordi jeg har makt – og det erkjenner jeg - og jeg er dessverre kverulant av natur, så da har vi det gående.

Når Kampanje snakker med Solvang etter innspillingen angrer han litt på ordvalget.

Programleder sier han blir værende på skjermene framover. Foto: Vidar Ruud / NTB Les mer Lukk

Påkjenning

– «Sorg» er kanskje litt for sterkt. Det jeg egentlig mener å uttrykke er at jeg opplever at jeg tvinges inn i en veldig spesiell tilværelse der jeg skjønner at alt jeg sier alt jeg gjør kan få føtter å gå på. Det kan bli misforstått og overdrevet.

– Hvor lang fartstid kan du ha som programleder for «Debatten»?

– Det som skulle tilsi at man kan fortsette og fortsette, og folk kan gå i graven som journalist. Det skulle tilsi at jeg kan holde på veldig lenge. Det som teller i motsatt retning, er påkjenningen det er å gjøre det. Det at jeg ikke kan oppføre meg som et normalt menneske.

– Hva konkret er det du skulle ønske du kunne gjøre?

– Nei, behovet har avtatt også. Man avvenner seg dette med å være en twitterrytter og veldig aktiv i kommentarfeltet. Jeg har bare akseptert at jeg aldri får siste ord i debatter.

– Men du skal være på skjermen en liten stund til?

– Ja, det har jeg tenkt til.

(Denne saken ble først publisert på kampanje.com)