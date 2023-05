Nato vil åpne et kontor i Japan etter økende trussel fra Kina

Australias statsminister Anthony Albanese, Japans statsminister Fumio Kishida, Natos generalsekretær Jens Stoltenber, daværende statsminister i New Zealand Jacinda Ardern og Sør-Koreas president Yoon Suk-yeol under Nato-møtet i Madrid i juni 2022.

Kontoret vil i så fall være alliansens første i Asia.

Ifølge Newsweek er det satt i gang samtaler i Nato om å åpne et kontor i Japan.

Kontoret vil i så fall bli det første i Asia, og vil være strategisk med tanke på økende trussel fra Kina.

Japan: Vi har ikke annet valg

Japans utenriksminister Yoshimasa Hayashi bekreftet onsdag overfor CNN at slike samtaler er i gang.

– Vi er allerede i diskusjoner, men ingen detaljer er ferdigstilt ennå.

Han la til at landet ikke har noe annet valg enn å revurdere sin sikkerhet etter Russlands invasjon av Ukraina, som han mener har gjort verden «mer ustabil».

Den japanske finansavisen Nikkei Asia skrev for noen uker siden, med henvisning til navnløse japanske og Nato-tjenestemenn, at kontoret ville la forsvarsalliansen samarbeide med Japan og andre partnere i regionen, inkludert New Zealand, Australia og Sør-Korea, ettersom Kina dukker opp som en ny utfordring.

Kina: – Forsøk på å ødelegge regional fred og stabilitet

Kina har tidligere advart forsvarsalliansen mot å utvide «sine tentakler til Asia-Stillehavet».

Mao Ning, talsperson for Kinas utenriksdepartement, uttalte i forbindelse med Nikkei Asia-artikkelen at Asia er et «lovende land for samarbeid og utvikling og ikke burde være en kamparena for geopolitikk».

– Natos kontinuerlige ekspansjon østover i Asia-Stillehavet, innblanding i regionale anliggender, forsøk på å ødelegge regional fred og stabilitet, og press for blokkonfrontasjon, krever høy årvåkenhet fra land i regionen, sa Mao.

I tråd med Natos strategiske dokument

Det tiltenkte kontoret stemmer også overens med Natos planer om å styrke samarbeidet med Asia-stillehavslandene.

I Natos strategiske dokument, som ble offentliggjort i juni i fjor, ble Kina for første gang trukket frem som en av de største truslene. Sammen med Russland og klimaendringer.

Bill Hayton, en stipendiat ved Asia-Pacific-programmet ved tenketanken Chatham House, forklarer at Natos fokus nå er på potensielle trusler fra Kina som kan påvirke forsyningskjeder og kommunikasjon i Nato-land. Men at direkte innblanding i trolig er fjernt.

– Det kommer til å bli mye overdrevet snakk om at Nato griper inn i et Kina-relatert scenario. Det er ingenting som tilsier at det vil skje. Nato krever enstemmighet for å operere, og det skjer ikke at alle 31 medlemmene går med på det med det første, sier han til Newsweek.

Kina er for tiden i åpen konflikt med øystaten Taiwan, og flere frykter at Russlands invasjon av Ukraina skal åpne for at også Kina invaderer for å ta tilbake land de mener tilhører dem selv.

USA har gjort det tydelig at de støtter Taiwan i konflikten.

Se video: Putin: – Vesten har glemt