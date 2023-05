Lars Petter Solås kan bli ekskludert fra Fremskrittspartiet

Fremskrittspartiets ordførerkandidat i Oslo risikerer å bli kastet ut av partiet etter flere hendelser på partiets landsmøte sist helg.

Fremskrittspartiet har opprettet sak mot partiets listetopp og ordførerkandidat i Oslo, Lars Petter Solås, melder VG.

Det skjer etter flere hendelser etter et nachspiel i forbindelse med partiets landsmøte forrige helg. Solås risikerer å bli ekskludert fra partiet.

Angivelig skal Solås ha grepet en journalist i skrittet, og slått vedkommende. Slaget medførte ingen skader, skriver Dagbladet.

På nachspielet skal Solås også ha kjeftet på og truet en annen journalist. Deretter skal han ha tatt kvelertak på en tredje journalist, ifølge VG.

Journalistene jobber i Dagbladet og Nettavisen.

– Som kjent har vi igangsatt saksforberedelser til sentralstyret fordi vi ser svært alvorlig på det som er beskrevet. Det er nå generalsekretæren som jobber med grunnlaget for en sak til sentralstyret, sier partileder Sylvi Listhaug til NRK.

Derfor identifiserer ABC Nyheter Lars Petter Solås Solås er Fremskrittspartiets listetopp i Oslo

Et formelt varsel behandles av partiet

Den sentrale tillitsvalgtes identitet er av allmenn interesse, spesielt med et nært forestående kommunevalg

Identifisering forhindrer spekulasjoner rundt hvem den Frp-tillitsvalgte er, slik at usaklig mistanke mot andre forhindres

Beklager på det sterkeste

Solås har selv sagt i en kommentar til Dagbladet at han fikk i seg mer alkohol enn han tålte og beklaget hendelsene på det sterkeste.

– Jeg vil ta ansvar for forholdet og har tatt kontakt med psykolog for å sørge for at jeg ikke kommer i en slik situasjon igjen. Jeg vil også samarbeide med hovedorganisasjonen fullt og helt.

Solås er også sykmeldt på nåværende tidspunkt.

– Han er sterkt preget og angrer på situasjonen, først og fremst fordi han tenker på de berørte, skriver assisterende generalsekretær Helge Fossum i Frp i en tekstmelding til Aftenposten.

Fremskrittspartiets organisasjonsutvalg kaller nå inn personene som var til stede på nachspielet som endte med varsel mot en listetopp.

Helge Fossum bekrefter innkallingen til NTB.

– Vi gjennomfører samtaler med aktuelle personer for å belyse saken, skriver Fossum i en tekstmelding.

Dagbladet anmelder ikke

Dagbladet anmelder ikke Solås etter nachspielet.

Sjefredaktør Alexandra Beverfjord i Dagbladet kommer ikke til å levere anmeldelse mot listetoppen i Fremskrittspartiet. Foto: Ørn E. Borgen / NTB Les mer Lukk

– Oppførselen var uakseptabel. Vi kommer ikke til anmelde forholdet, men vi vil følge opp saken videre i samråd med vår medarbeider, sier sjefredaktør Alexandra Beverfjord i Dagbladet til NTB.

Sjefredaktør i Nettavisen, Gunnar Stavrum, er fortsatt ikke sikker på om de vil anmelde saken.

– Vi har ikke bestemt oss ennå. I løpet av dagen vil vi snakke med alle involverte og vurdere om en anmeldelse av politikeren er aktuelt. Vi ser på dette som alvorlig sak. Det som skjedde er helt uholdbart av en ledende politiker, sier han, sier han til NTB.