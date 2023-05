Russland forsøker å skape splittelse mellom Erdogan og EU

Et av dokumentene er en prosjektbeskrivelse som tegner opp planene for en kampanje mot Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan. Det er Putins etterretningstjeneste som skal stå bak de hemmelige planene.

NTB

Lekkede russiske dokumenter viser at russisk etterretning har latt seg inspirere av Rasmus Paludans aksjoner for å skape splittelse mellom Tyrkia og EU.

Dokumentene viser at den russiske kampanjen i europeiske storbyer i minst ett tilfelle er ført ut i livet, nemlig ved en gateaksjon i Paris, skriver DR.

Der satte falske demonstranter fyr på et tyrkisk flagg, spraymalte Erdogan-kritiske slagord på bussholdeplasser og arrangerte en protest i sentrum av byen. Deretter spredte de bilder og videoer i sosiale medier, der aksjonen ble framstilt som en folkeprotest.

Det er via forskningsorganisasjonen Dossier Center at DR og andre europeiske medier, blant dem NRK , er kommet i besittelse av dokumentene, som ifølge senteret stammer fra en offiser i en av Russlands etterretningsorganisasjoner. Europeiske etterretningstjenester anser dem som autentiske.

Koranbrenning

Et av dokumentene er en prosjektbeskrivelse som tegner opp planene for en kampanje mot Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan og som refererer til Rasmus Paludans brenning av koranen i januar ved den tyrkiske ambassaden i Stockholm, rettet nettopp mot Erdogan.

I dokumentet heter det at koranbrenningen er uttrykk for «en betydelig økning av islamofobiske holdninger i hele Europa». Det vil den russiske etterretningstjenesten forsøke å fyre opp under, heter det.

– Skrive fornærmende om Erdogan

I instruksene som dokumentet viser til, skal maskerte personer «trampe på Tyrkias flagg» og «skrive fornærmende utsagn om Erdogan».

– Paludans koronabrenning i Sverige ligger som en bakgrunn, en byggekloss, som denne kampanjen bygger på, sier Valentyna Sjapovalova, som forsker i russisk desinformasjon ved Københavns Universitet.

Det framgår av dokumentene at aksjonene skulle tas opp og spres i sosiale medier. Målet var å få både tyrkiske og europeiske medier til å melde om aksjonene.