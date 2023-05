Slovakias statsminister går av

NTB

Slovakias statsminister Eduard Heger har bedt landets president om å få gå av. Han erstattes av nestsjefen i landets sentralbank fram til valget i september.

– Jeg har bestemt meg for å be presidenten om å bli fritatt fra mitt ansvar og gi presidenten rom til å prøve med en teknokratregjering for å kunne lede Slovakia stabilt og fredelig fram til et demokratisk parlamentarisk valg, sa Heger på en pressekonferanse søndag.

Avgangen kommer etter at flere ministre har forlatt regjeringen og dermed svekket Hegers maktgrunnlag. Den siste uken har landbruksministeren og utenriksministeren trukket seg.

Koalisjonen som Heger leder, mistet flertallet i nasjonalforsamlingen i september i fjor da det libertarianske partiet SaS trakk seg fra koalisjonen.

Heger tapte et mistillitsforslag i desember i fjor og gikk i januar med på å skrive ut nyvalg. Det finner sted i september, og Heger har siden da fungert som midlertidig statsminister fram til valget.

På målingene den siste tiden har det største opposisjonspartiet, som ledes av tidligere statsminister Robert Fico, ledet klart. Partiet er blant annet imot å øke den militære bistanden til nabolandet Ukraina.

President Zuzana Caputova sier etter samtalen med Heger søndag at hun vil foreslå en midlertidig regjering som skal ledes av Ludovit Odor. Han er i dag er nestsjef for landets sentralbank.