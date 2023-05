Biden ber igjen om forbud mot angrepsvåpen etter masseskyting i Texas

NTB

President Joe Biden gjentar oppfordringen til Kongressen om å forby angrepsvåpen etter at ni mennesker lørdag ble drept i en masseskyting i Texas.

– Igjen ber jeg Kongressen om å sende meg et lovforslag som forbyr angrepsvåpen og magasiner med stor kapasitet, og som påbyr bakgrunnssjekker for alle og trygg våpenlagring, sier Biden i en uttalelse søndag.

Han fordømmer også det han omtaler som «de meningsløse voldshandlingene» lørdag, og ber om at det flagges på halv stang på offentlige bygninger, militærforlegninger og ved amerikanske ambassader torsdag i neste uke for å vise respekt for ofrene.

Det var i 15.30-tiden lokal tid at en mann skjøt mot tilfeldige folk på kjøpesenteret Allen Premium Outlets i Dallas-forstaden Allen i Texas. I alt ni mennesker ble drept, blant dem gjerningsmannen selv, som ble skutt og drept av en politimann som tilfeldigvis var i nærheten.

Samtidig ble sju mennesker såret, og tilstanden til tre av disse betegnes som kritisk.

Hendelsen lørdag var den 199. i USA så langt i år som er blitt definert som en masseskyting av Gun Violence Archive. De definerer en masseskyting som en skytehendelse med mer enn fire ofre.

Biden har en rekke ganger tidligere bedt Kongressen om å innføre forbud mot angrepsvåpen, senest etter skoleskytingen i Nashville i mars der tre barn og tre voksne ble drept.

Biden ønsker seg blant annet et forbud mot halvautomatiske rifler, som ofte blir brukt i masseskytingene i USA.

I Kongressen er det likevel ikke flertall for å innføre lovendringene Biden ønsker seg, og oppfordringene fra presidenten har derfor ikke endt i lovforslag han kan godkjenne.