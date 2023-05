Sykepleierforbundets leder kritisk til Ap-vedtak

NTB

Et Ap-vedtak som skal hindre mangel på leger og sykepleiere i det offentlige helsevesenet, får kritikk av lederen for Norsk Sykepleierforbund.

– Utfordringene med bemanning i helsesektoren kan og bør løses på andre måter enn å gi vetorett mot å etablere privat virksomhet, sier Lill Sverresdatter Larsen til NRK.

Arbeiderpartiets landsmøte gikk inn for nye regler for å regulere de private aktørene enda strengere. Partiet vil «få på plass en godkjenningsordning for etablering av privatfinansierte helsetjenester når slike etableringer svekker nødvendig tilgang på helsepersonell i den offentlige helsetjenesten», heter det.

Hensikten er å sikre at de offentlige sykehusene har tilgang til nok sykepleiere, leger og annet helsepersonell.

Larsen påpeker at 17.000 sykepleiere ifølge SSB jobber helt utenfor helsetjenesten. Det er det største problemet, mener hun.

Hun sier at hun kjenner til at private aktører tilbyr lønn, arbeidstidsordninger og andre goder som oppleves som mer attraktivt enn hva som blir tilbudt i det offentlige. Svaret er å tilby tilstrekkelig lønn i det offentlige, mener lederen av sykepleierforbundet.