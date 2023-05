Dette ble vedtatt på Ap-landsmøtet

Jonas Gahr Støre under arbeiderpartiets landsmøte Oslo 20230506. Statsminister og partileder Jonas Gahr Støre sammen med ordførerkandidatene til arbeiderpartiet under landsmøte. Foto: Frederik Ringnes / NTB

NTB

Dette er noen av vedtakene som ble gjort på Arbeiderpartiets landsmøte 4.–6. mai.

* Kunnskapsminister Tonje Brenna og næringsminister Jan Christian Vestre ble valgt til nye nestledere. Statsminister Jonas Gahr Støre ble gjenvalgt som partileder og Kjersti Stenseng som partisekretær.

Trygd og arbeid

* Trygder skal holdes på et nivå som sikrer at folk kan leve anstendig liv. Ap vil regulere trygdene, øke de laveste ytelsene og andre ordninger for dem som har minst.

* Gå gjennom satsene for livsopphold i Nav

* Bedre samordning av ytelser. Folk skal få bedre oversikt og forutsigbarhet.

* Bostøtteordningen skal kunne fange opp flere med dårlig råd.

* Gjøre det lettere å kombinere trygd og arbeid, slik at flere får brukt arbeidsevnen sin.

* Gå gjennom overganger fra ytelse til arbeid. Det skal lønne seg å gå ut i arbeid eller arbeide mer.

Energi

* Strengere krav til strømselskapene både når det gjelder markedsføring og avtalene de tilbyr forbrukerne

* Det bygges ingen nye utenlandsforbindelser fra det norske fastlandet på kort eller mellomlang sikt

* Styrke Husbanken så den kan gi lån til oppgraderinger som gir redusert energibruk.

* Dekke 35 prosent av investeringene til bedrifter og borettslag som installerer solcelle- og energilagringsløsninger.

* Støtte isolasjon og utskifting av dører og vinduer med 20 prosent av kostnadene.

* Legge til rette for offentlig eierskap i nye vindkraftprosjekter på land.

Barn, ungdom og utdanning

* Fraværsgrensen i videregående skole skrotes og erstattes med nye regler.

* Kommunene skal få større mulighet til å si nei til at det opprettes privatskoler.

* Legge til rette for idrett og internasjonale tilbud i den offentlige skolen.

* Videreutvikle fleksible yrkesfaglige utdanningsløp

* Jobbe for å redusere makspris i barnehage ytterligere. Forbedre moderasjonsordning for familier med lav inntekt.

* Minst 80 prosent av de ansatte i barnehagen skal ha fagutdanning.

Helse og omsorg

* Regulere det private helsemarkedet strengere gjennom en omsetningsavgift på helseforsikringer.

* Få på plass en godkjenningsordning for etablering av privatfinansierte helsetjenester der de svekker tilgang på helsepersonell i den offentlige helsetjenesten.

* Erstatte dagens innsatsstyrte finansiering av sykehusene med en toppfinansieringsordning og øke grunnfinansieringen.

* Sørge for tilgang på lavterskel psykisk helsehjelp i alle kommuner.

* Innføre prøveprosjekt for gutter og øke kunnskapen om gutters psykiske helse.

* Fjerne egenandelene i legemiddelassistert rehabilitering (LAR), gjennomgå LAR og bredde ut tilbudet om substitusjonsbehandling.

* Følge opp fastlegeutvalget og vurdere om at det skal bli lettere å være syk fra jobb uten sykemelding.

Politi og rettsvesen

* Få på plass lyd- og bildeopptak i domstolene.

* Kvinnelige innsatte skal ha like godt soningstilbud som menn. Jobbe for at ingen skal dele rom i fengsel, alle skal ha tilgang på eget toalett.

* Få på plass et varslingsombud i politiet.

Annet:

* Etablere beredskapslagring for korn og såfrø, og bedre virkemidlene for tørking og lagring av korn på gården.

* Palestina kan anerkjennes som selvstendig stat når det passer for å få framgang i fredsprosessen.

* En-prosentmålet for norsk bistand skal ligge fast.