Støre til Tajik: – It ain't over

Partileder Jonas Gahr Støre sammen med Hadia Tajik og avtroppende nestleder Bjørnar Skjæran under landsmøtemiddagen til Arbeiderpartiet fredag kveld. Foto: Marius Helge Larsen / NTB Les mer Lukk

NTB

Partileder Jonas Gahr Støre takket Hadia Tajik for innsatsen som nestleder i Arbeiderpartiet. – It ain't over, det er ikke ferdig, sa partilederen.