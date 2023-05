Regjeringen vil fjerne «felle» i foreldrepermisjonen

NTB

For mange par lønner deg seg økonomisk at kvinnen tar ulønnet foreldrepermisjon. I revidert nasjonalbudsjett vil regjeringen tette hullet.

– Vi er bekymret for at så mange tar ut ulønnet permisjon. Dette kan bidra til å redusere det. Så har vi vært opptatt av at de som vil amme, skal få gjøre det. Dette vil kunne hjelpe til at de kan ta noe lengre permisjon, sier barne- og familieminister Kjersti Toppe (Sp) til Aftenposten.

Nybakte foreldre kan i dag velge mellom å få utbetalt 100 prosent lønn i 49 uker eller 80 prosent lønn i 59 uker.

For par som ønsker mer tid hjemme med barnet, lønner det seg i dag å velge «100-prosentløsningen» kombinert med at en av foreldrene tar ut ulønnet permisjon.

Nå går regjeringen inn for å utvide «80-prosentordningen» med elleve dager. Poenget er at sluttsummen på foreldrepengene skal være like stor, uavhengig av om man velger 80 eller 100 prosent uttak.

Ifølge Smarte penger taper en familie i dag fra 13.079 kroner til 21.507 kroner på å velge «80-prosentløsningen».

Forslaget legges fram i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett, som kommer i neste uke.