Stenseng maner Arbeiderpartiet til å stå samlet

Partisekretær Kjersti Stenseng ble møtt med stående applaus da hun talte til Arbeiderpartiets landsmøte. Hun manet til samhold. I forkant av talen innrømmet Stenseng at den siste tiden har vært tøff.

– Det har vært en debatt de siste ukene, og den skal tas på alvor. Jeg har lyttet nøye til debatten og meningene som er kommet, og det har ledet meg til at det aller viktigste nå er at vi er på vårt aller beste når vi er et sterkt samlet lag, sa Stenseng til landsmøtet fredag.

– Gode landsmøte, la det ikke være noen tvil. Jeg skal gjøre min del av den jobben, sa Stenseng.

– Folk forventer og fortjener at vi drar sammen

Opptakten til Aps landsmøte har vært preget av bråk rundt valget av ny partiledelse. En enstemmig valgkomité har innstilt på at Stenseng får fortsette som partisekretær. Tidligere Ap-nestleder Helga Pedersen vurderte å stille som motkandidat, men trakk seg søndag etter å ha blitt oppringt av statsministeren kvelden før.

Stenseng understreker at det er en krevende tid både for landet og partiet.

– Folk forventer og fortjener at vi drar sammen. Det er vår plikt å levere, og vi har en krevende jobb foran oss. Vi skal ta Norge ut av krisen, og vi skal sørge for at vårt parti kommer oss gjennom den kritiske tiden vi er i, sa Stenseng.

Partiledelsen skal velges senere fredag på landsmøtet.

– Har vært tøft

I et intervju med VG i forkant av talen erkjenner partisekretæren som er på valg, at den siste tiden har vært tøff, men at det har vært greit å håndtere.

– Jeg synes jeg opp gjennom har vært med i mange stormer, jeg. Når du skal velges og er på valg, så tenker jeg at persondiskusjon, og at det kommer opp nye navn, er helt greit. Slik skal partiet vårt fungere. Men så blir du selvfølgelig påvirket av at det er diskusjon, litt konflikt og overskrifter i media, sier hun til avisen.

Statsminister Jonas Gahr Støre opplevde at kritikken mot henne var såpass heftig, at han gikk ut og sa at hun hadde fått for mye tyn.