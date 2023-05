Ap-landsmøtet: De laveste trygdene kan få et løft

NTB

Forholdet mellom arbeid og trygd skaper debatt på Aps landsmøte. Redaksjonskomiteen vil heve de laveste trygdene.

Formaningen fra partileder Jonas Gahr Støre om ikke å kødde med arbeidslinjen henger i lufta når Ap-landsmøtet skal balansere hensyn mellom arbeid, trygd og fattigdom.

Ap-delegatene skal ta stilling til en uttalelse som er utarbeidet av en komité ledet av Tonje Brenna. Uttalelsen var klar tidlig fredag ettermiddag.

Den starter med et tydelig forsvar av arbeidslinjen.

-Den sosialdemokratiske arbeidslinjen handler om å gi folk mulighet til arbeid. Om å stille krav, og å stille opp, heter det i teksten.

Vil se på trygder og andre ordninger

Men uttalelsen ser også hen til at mange nordmenn har fått mindre å rutte med i en dyrtid. Mange som er avhengig av velferdsstaten, sliter med å få hverdagen til å gå opp.

Dermed er det nødvendig å se på nivået på en del av trygdene, ifølge komiteen.

Målet er at trygdene er på et nivå som sikrer at folk kan leve anstendige liv, understrekes det.

– Vi vil sørge for dette gjennom regulering av trygdene, øke de laveste ytelsene og andre ordninger for de som har minst, skriver komiteen i uttalelsen.

* Bostøtteordningen skal kunne fange opp flere vanskeligstilte, særlig i lys av høye strømpriser og høy prisvekst.

* Partiet vil gjennomgå satser, samordne ulike ytelser bedre, skape bedre oversikt for brukerne.

* Nav-ansatte skal få større fleksibilitet og gi raskere hjelp til personer med alvorlige gjeldsproblemer.

Brenna: Opplever ikke at spørsmålet splitter

Brenna mener man må se arbeidslinjen som en helhet.

-Vi trenger å utvide arbeidsstyrken, få flere i jobb og løse flere oppgaver og finansiere velferden. Og så trenger vi å hjelpe dem som har aller minst i en tid der prisene øker og mange har fått det vanskeligere, sier hun til NTB.

Det vakte debatt da Rina Mariann Hansen, Oslos byråd for arbeid, integrering og sosiale tjenester, kalte arbeidslinjen for «et fryktelig begrep». Etter flere måneder med historier om matkøer og folk som sliter med å dekke de mest basale utgifter, har det blitt en diskusjon om trygdene holdes for lavt.

Samtidig har det kommet mange utspill fra Ap-hold til forvar for arbeidslinjen. Brenna har tro på at landsmøtet vil samle seg om uttalelsen.

– Jeg opplever ikke Ap som splittet på dette. Jeg tror mange har et tydelig engasjement for å få flere i jobb, samtidig som vi skal stille opp for dem som trenger det som ikke kan jobbe. Det tror jeg vi kan komme til enighet om, sier hun.

Lang rekke forslag

Uttalelsen tar også for seg en rekke andre forhold innen arbeidsliv. Blant annet:

* Flere skal få mulighet til varig tilrettelagt arbeid.

* Gjøre det lettere å kombinere trygd og arbeid slik at flere får brukt arbeidsevnen sin.

* Gå gjennom overganger fra ytelse til arbeid for å gjøre det økonomisk forutsigbart og lønnsomt for folk å gå ut i arbeid eller arbeider mer.

* Styrke Nav for å gi folk raskere og tettere oppfølging når de trenger det.

* Etablere flere A-krim senter.

* Se på mulig rom i EØS-avtalen for å hindre sosial dumping i transportsektoren.