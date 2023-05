Gavekort-aktør ber om strengere regler

NTB

Et forslag om fast utløpstid på gavekort ligger an til å bli nedstemt i Stortinget. Men en storaktør i bransjen vil gjerne bli regulert strengere.

I neste uke skal Stortinget stemme over et forslag fra SV om innstramminger i reglene for gavekort.

En allianse bestående av SV, Høyre og Venstre vil blant annet innføre et krav om en standard gyldighetstid, og peker på tre år som en mulig lengde. I tillegg ønsker de forbud mot å trekke gebyrer fra gavekort.

– Vi har sett at mange opplever å sitte med gavekort som går ut på dato uten å få brukt det. Kortene har ofte veldig forskjellige utløpstider, og det er vanskelig å holde orden på det. Ofte står utløpstiden med veldig liten skrift, har SVs Kathy Lie sagt til NTB tidligere.

Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Fremskrittspartiet har gått sammen for å blokkere flere av de foreslåtte innstramningene.

Vil gjerne bli regulert

– Som systemleverandør av gavekort siden begynnelsen av 2000-tallet har vi god oversikt over bransjen, og vi er helt enige med SV om at det er behov for en opprydning i form av et klart og tydelig regelverk rundt gavekort, sier markedssjef Jens Ellingsson i iGive.

Selskapet leverer gavekort-løsninger til en rekke kjøpesentre og butikkjeder, og tror norske forbrukere hadde satt pris på strengere regulering.

Når gavekort går ut på dato, tilfaller nemlig restbeløpene utsteder, og kunden kan oppleve at butikkjeden eller kjøpesenteret stjeler pengene deres.

– Dette er selvfølgelig ikke heldig, og vi mener at å standardisere utløpstiden på alle gavekort til de foreslåtte tre år er noe som vil motvirke dette, og samtidig gjøre det mer oversiktlig for forbrukerne, sier han.

– Dårlig butikk

Gjennomganger iGive har gjort av sine data, viser at det ofte bare er mindre summer igjen på kortene når de utløper.

Samtidig har selskapet sett at det ofte er småsummer på gavekortet som skal til for at folk velger én butikk framfor en annen.

– Dette tyder på at det er dårlig butikk å spekulere i at gavekort ikke blir benyttet. Det er mye mer å tjene på å informere kundene før gavekortet går ut på dato. En femtilapp er mer enn nok til å trekke noen tilbake til butikken, og erfaringsmessig legger kunden nesten alltid mer penger igjen enn verdien på gavekortet, sier Ellingsson.