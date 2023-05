Giske kaster kortene – dropper kampsak

NTB

Trøndelag Arbeiderparti vil ikke ta opp kampen mot vedtektsendringer som vil ramme medlemmer av Trond Giskes lokallag Nidaros.

Det opplyser fylkesordførerkandidat og delegasjonsleder Per Olav Hopsø til NTB.

– Trøndelag Arbeiderparti stemmer for det som kommer fra landsstyret, sier han.

Helt inntil fristen for å levere forslag har diskusjonen gått i Trøndelag-delegasjonen. Enden på visa er at en samlet delegasjon vil støtte landstyrets innstilling, opplyser Hopsø. Fylkeslaget innser at de mangler støtte.

Vedtak torsdag

Innstillingen innebærer at medlemmenes bostedsadresse skal være avgjørende når delegater til blant annet landsmøtet fordeles.

«Medlemmer som velger å være tilknyttet en partiavdeling i et annet kommuneparti enn der de er folkeregistrert, blir talt med i representasjonen til kommunepartiet og fylkespartiet der de er folkeregistrert», heter det i innstillingen.

Den vil nå bli vedtatt torsdag kveld, med støtte fra Trøndelag Ap.

En av delegatene fra Trøndelag vil imidlertid legge fram et tilleggsforslag om at medlemmer skal kunne reservere seg mot å bli telt med i fylket de bor.

– Vi vil synliggjøre at det er mulig å gjøre dette på en annen måte, sier Hopsø.

Giske har tidligere vært sterkt kritisk til at vedtektsendringene ville frata Nidaros-medlemmene representasjonen gjennom lokallaget de har valgt å slutte seg til.

Men senere har diskusjonen handlet om at medlemmene ikke skal telles med i partilag sin hjemkommune eller fylkeslag.

Strømmer til Giske

Mange medlemmer i Nidaros Sosialdemokratisk Forum kommer fra andre deler av landet og ønsker ikke å være knyttet til fylkeslaget der de bor. Forumet ble i løpet av kort tid Arbeiderpartiets største lokallag, etter at tidligere Ap-nestleder Trond Giske tok over ledelsen av lokallaget.

Hopsø har ikke store forhåpninger om at tilleggsforslaget om reservasjon kommer til å få flertall på landsmøtet, når det behandles lørdag.

– Vi har jo forstått det sånn at vi er helt alene om å mene dette. Vi ønsker at det skal være fokus på politikk, sier Hopsø.

«Medlemmer som er tilknyttet en partiavdeling i et annet kommuneparti enn der de er folkeregistrert, kan velge å reservere seg mot å telle med i utregning av representasjon», heter det i tilleggsforslaget.