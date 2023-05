Støre: – Vi er ikke partiet for de korte forelskelsene

Arbeiderpartiet er ikke en vårflørt, sa statsminister Jonas Gahr Støre da han åpnet landsmøtet torsdag.

Støre sammenlignet velgernes forhold til Arbeiderpartiet med et slitesterkt ekteskap da han talte til Aps landsmøte torsdag formiddag.

– Tilliten må pleies, i politikken – og etter min erfaring i parforholdet, sa Støre.

– Vi er samlet her for å vinne tillit tilbake fra velgere som har satt seg på gjerdet eller er i tvil. Så la meg si til dere: Det skal vi klare, fortsatte han.

Støre spøkte også med at han selv er blitt både tynnere og gråere i håret siden sist.

– Det er uenighet om mye, men dere – ikke om det, sa Støre til latter fra salen.

Støre: – Vi står klippefast på norsk Nato-medlemskap

Ukraina-krigen understreker det viktigste ansvaret enhver regjering har: Ta vare på vår sikkerhet, sier Støre.

– Derfor står vi klippefast på norsk Nato-medlemskap og et sterkt forsvar, og på gode allianser med landene rundt oss. Det er vår forsikring, fortsatte han i sin tale til Arbeiderpartiets landsmøte.

Han viste til at regjeringen har varslet en plan for å bruke minst 2 prosent av Norges brutto nasjonalprodukt på forsvar innen 2026.

Støre gjentok budskapet: Når verden og det sikkerhetspolitiske landskapet endres, så går forsikringspremien opp. Da må vi være med og betale for det.

Han sa videre at han er stolt over at hele Stortinget nå stiller seg bak Ukraina-pakken, etter at Rødt også sluttet seg til nylig.

Med den såkalte Nansen-pakken har Norge lovet 75 milliarder kroner i militærhjelp og annen bistand til Ukraina over fem år.

– Ikke kødd med arbeidslinja

Støre tok arbeidslinja varmt i forsvar.

Men folk som ikke kan stå i jobb, skal ikke straffes, understreker han.

Mange har engasjert seg for dem som ikke kan stå i arbeid og som blir hardest rammet i dyrtiden vi er inne i.

– Det å holde trygder og stønader så lave som mulig, er heller ikke arbeidslinjen. Arbeidslinjen handler ikke om å straffe folk som ikke kan stå i jobb, sa han.

Samtidig argumenterte han tydelig for at velferdsordninger må utformes slik at de støtter opp under målet om arbeid til alle.

– Så for å si det på en litt annen måte enn Gro: Ikke kødd med arbeidslinjen!

Det er også grupper som ikke kan jobbe, enten varig eller permanent, på grunn av sykdom eller funksjonsnedsettelser. Da skal man få ytelser, understreket Støre.

– Og du skal ta imot med god samvittighet, for dere, velferdsstaten er ikke til pynt – den er til bruk!

Lover anbudsstopp i eldreomsorgen

Ingen sykehjem i Arbeiderparti-styrte kommuner skal ut på anbud til kommersielle konserner mens vi er ved makten, lover statsminister Jonas Gahr Støre.

– Skal det igjen bli mulig å tjene penger på omsorgsbehovene til besteforeldre i bytte med dårligere lønns- og arbeidsvilkår for de ansatte? spør Støre retorisk.

Han kritiserer høyresiden for å planlegge for kommersialisering av sykehjem og andre velferdstjenester, på bekostning av de ansattes goder.

– Dette er verdens verste rekrutteringsplan til helse- og omsorgsyrkene hvor vi trenger flere folk, hevder han.

Han gjør det samtidig klart at partiet gjerne vil la ideelle aktører drive sykehjem og hjemmetjenester.

120 millioner kroner til flere lærebøker

Regjeringen er bekymret for den økte skjermbruken i skolen og vil bevilge 120 millioner kroner til innkjøp av lærebøker.

Pengene deles ut allerede i mai og skal spesielt gå til innkjøp av lærebøker for de minste barna.

Regjeringen setter også i gang et eget utvalg for å utvikle ny politikk for skjermbruk, kunstig intelligens og digitalisering, opplyste han.

Takket Sp og SV

Ap-lederen pekte på en rekke saker som blir viktige for partiet fremover.

* Ta vare på Norges sikkerhet.

* Dempe prisveksten og strømprisene.

* Erstatte fossile energikilder med fornybare.

Støre rettet også en takk til regjeringspartner Senterpartiet og budsjettpartner SV.

– Jeg vil personlig uttrykke en særlig takk til Trygve for både samarbeid og lagarbeid – og for de som måtte lure på om han fortsatt er i godt humør etter par år med oss, så kan jeg bekrefte at vi fortsatt hører latteren før vi ser mannen, sa Støre.