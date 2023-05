Utsending for Burhan sier de godtar våpenhvile

Røyk stiger til værs fra flere områder i Sudans hovedstad. Foto: Maheen S / AP / NTB Les mer Lukk

NTB

En utsending for Sudans forsvarssjef sier de godtar et forslag om samtaler om våpenhvile med RSF, men ikke mekling for å få slutt på kampene.