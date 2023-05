Støre til Zelenskyj: Norden står samlet bak deg når du er på vei inn i Europa

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj og statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) etter pressekonferansen etter det nordiske toppmøtet i Helsingfors onsdag. Foto: Javad Parsa / NTB Les mer Lukk

NTB

Statsminister Jonas Gahr Støre er tydelig på at norden står samlet bak Ukraina. – Det du kjemper for er viktig for alle, sier han.