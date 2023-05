Zelenskyj takker Norge for pengestøtten

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj takker Norge for den økonomiske støtten siden Russland invaderte landet i februar i fjor. Foto: Javad Parsa / NTB

NTB

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj takket Norge for den økonomiske støtten på pressekonferansen i Helsingfors onsdag.

– Jeg takker Norge, herr statsminister, for hvor effektive dere er for å skape en ny og varig fred for Ukraina og Europa. Norges våpen er sterke. Deres økonomiske støttepakke viser mange andre i verden hva det betyr å virkelig sette pris på freden, sa Zelenskyj.

Til stede var også statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) og statsministre og presidenter fra de andre nordiske landene.