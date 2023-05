Ukraina avviser at de har angrepet Kreml med droner

Russland anklager Ukraina for å ha angrepet Kreml med droner. Ukraina nekter for at de står bak. Foto: AP / NTB

NTB

Den ukrainske presidentrådgiveren Mykhajlo Podoljak sier landet ikke har noe å gjøre med det påståtte droneangrepet mot Kreml. Russland kaller det et attentatforsøk.

– En slik handling ville provosert Russland til å foreta mer radikale handlinger og rettferdiggjøre enorme angrep mot ukrainske byer, sivilbefolkning og infrastruktur, sier Podoljak.

Han legger til at et angrep mot Kreml ikke vil endre noe på slagmarken. Podoljak mener også Russland kan ha gjennomført angrepet selv, som et såkalt falskt flagg-angrep.

– Ukraina er i en rent defensiv krig og angriper ikke mål på russisk territorium.

Attentatforsøk



Russland hevder Ukraina forsøkte å gjennomføre et droneangrep mot Kreml i Moskva natt til onsdag. De kaller det et attentatforsøk mot president Vladimir Putin. Dronene skal ha blitt stanset av russisk luftforsvar.

Kreml er et gammelt festningskompleks i sentrum av Moskva. Det har tradisjonelt vært sete for Russlands styresmakter og herskere, og Putin har sin hovedresidens og kontor i festningen.

Moskvas ordfører Sergej Sobjanin har kunngjort et forbud mot droner i byen.

Det sirkulerer videoer i sosiale medier i Russland som viser røyk over Kreml fra i natt, og. Videoen ble lagt ut på en gruppe for beboere i et nabolag nær Kreml. Innbyggere i området meldte om smell i 2.30-tiden lokal tid.

Skal ikke ha vært til stede



– Kreml anser disse handlingene som en planlagt terrorhandling og et attentatforsøk mot presidenten kort tid før militærparaden på seiersdagen 9. mai, skriver nyhetsbyrået RIA.

De legger til at Russland anser at de har rett til å svare på angrepet «hvor og når de synes det passer». 9. mai-paraden, som markerer dagen Nazi-Tyskland overga seg i 1945, skal gå som vanlig, forsikrer russiske myndigheter.

Putin selv skal ikke ha vært i Kreml natt til onsdag og jobber fra en av sine andre residenser.

