Frp tok Spydeberg-saken til Stortinget

NTB

De to tvillingjentene i Spydeberg møtte et system som sviktet – men det gjelder også mange andre barn og deres familier, påpeker Frp.

– Køene i psykiatrien for barn og unge har økt med 44 prosent på under to år. Antallet er nå 5.397 barn, sa Frps familiepolitiske talsperson Silje Hjemdal da hun tok opp spørsmålet i Stortingets spørretime onsdag.

Hun viste til hvordan TV 2 har avdekket at det kan stilles en rekke spørsmål om helsehjelpen Mille og Mina Hjalmarsen fikk før de døde av en overdose i januar. Statsforvalteren i Vestland skal nå granske saken.

Hjemdal tok forbehold om at saken skal etterforskes og granskes, men mener det er viktig å undersøke om et pågår svikt på systemnivå.

– Det gjelder ikke bare disse jentene, men mange andre barn og deres familier, sa hun.

Granskingsarbeid i gang

Frp-representanten lurte på om barne- og familieministeren er komfortabel med å sitte i regjering mens psykiatrikøene for barn og unge øker.

Kjersti Toppe (Sp) vedgikk at vektleggingen av helsehjelp i barnevernet ikke er tilstrekkelig, men at dette er et område som nå prioriteres høyt.

Blant annet skal Statens helsetilsyn granske alle dødsfall av barn og unge i barnevernets omsorg de siste fem årene. Undersøkelseskommisjonens rapport vil være klar om et års tid, anslo hun.

– Arbeidet er allerede i gang. Dette blir ikke noen stor ekstern NOU. Det er et hurtigarbeidende utvalg som skal gå gjennom sakene, sa Toppe.

– Et stort ansvar å minimere risiko

Toppe sier det vil være en risiko fordi en del av de unge som bor på institusjon under barnevernets omsorg, har psykisk sykdom.

– Det er en risiko for at ting kan gå galt. Men det er et stort ansvar å minimere den risikoen så alle skal være så trygge som mulig på at barna skal bli godt ivaretatt, sa Toppe.

Hun har også varslet at det skal opprettes en undersøkelseskommisjon for alvorlige hendelser som angår barn i og utenfor barnevernet.

Snakket med moren bak rus-kronikk

En annen sak som har gjort dypt inntrykk på mange, er kronikken «Retten til å ruse seg til døde», som en mor skrev på NRKs Ytring nylig. Kronikken blir beskrevet som et rop om hjelp.

– Selv om denne moren var anonym, har jeg faktisk hatt besøk av henne og faren på mitt kontor. Der fikk jeg en grundig gjennomgang av hva de tenker er problemet, sa Toppe.

Kronikken førte til en stor debatt om tvang overfor unge mennesker som sliter med rusproblemer. Toppe mener det i like stor grad handler om kapasitet i det kommunale barnevernet og mangel på behandlingsplasser.

– Det skal ikke være slik at foreldre som trenger hjelp fra helsevesen eller barnevern, opplever å føle seg maktesløse, sa Toppe.

Personvern og informasjonsdeling

Frps Per-Willy Amundsen stilte spørsmål utveksling av informasjon. Han påpekte at det er strenge rutiner av hensyn til personvern. Likevel kan det være at alle parter er tjent med at politi og barnevern utveksler informasjon slik at man kan forhindre tragedier, mente han.

Samarbeidet mellom barnevern, politi, helsevesen og Nav er et område Toppe ser på.

– Jeg er ikke sikker på at det i dag er godt nok, sa barne- og familieministeren. Hun viste til at det er mangle lokale former for samarbeid.

– Det varierer hvor godt samarbeidet er. Det er noe jeg ser på, sa hun.