Forsvarer: Bhatti vil tilbake til Norge, men ikke i håndjern

Arfan Bhatti under en demonstrasjon ved Stortinget i 2012. Han er nå varetektsfengslet i Pakistan. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

NTB

Terrorsiktede Arfan Bhatti (45) er villig til å dra til Norge, men ikke i håndjern, sier hans pakistanske forsvarer Zia Ur Rehman til Aftenposten.

Ifølge avisen ble Bhatti tirsdag tatt med inn i retten i Pakistan iført håndjern. Han er fengslet til 9. mai, men sier han vil dra frivillig til Norge dersom han løslates.

Hans pakistanske forsvarer Zia Ur Rehman representerte Bhatti i retten i Islamabad. Rehman mener klienten er uskyldig.

– Han er et offer for islamofobi i Norge og har ingenting med det som skjedde i Norge å gjøre. Han er uskyldig, sier forsvareren til Aftenposten.

Han sier klienten er villig til å dra til Norge under visse betingelser.

– Han er villig til å dra til Norge, men ikke med håndjern, men på en verdig og respektfull måte. Han planla å dra tilbake til Norge, men ble arrestert og holdt ulovlig innesperret, sier forsvareren.

Han mener imidlertid at prosessen med å få Bhatti tilbake til Norge kan ta flere måneder.

Den kjente norske islamisten reiste til Pakistan kort tid før Oslo-skytingen 25. juni 2022. Han er siktet for medvirkning til grov terror i forbindelse med skytingen. Zaniar Matapour (43) er siktet for selve skytingen. To mennesker ble drept og flere titalls ble skadd.

Bhatti selv har tidligere nektet for å ha noe med saken å gjøre.