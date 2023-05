Regjeringen vil oppfylle Natos mål om 2 prosent av BNP til forsvar

Statsminister Jonas Gahr Støre under pressekonferanse om styrking av forsvaret tirsdag. Foto: Beate Oma Dahle / NTB

NTB

Norge skal oppfylle Natos mål om at 2 prosent av bruttonasjonalprodukt (BNP) skal gå til forsvar innen 2026.

Det kunngjorde statsminister Jonas Gahr Støre (Ap), finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) og forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp) på en felles pressekonferanse tirsdag.

– Russlands angrepskrig på Ukraina har rokket ved Europas sikkerhet. Vi må fortsette å styrke det norske forsvaret og forsvarsalliansen vi er med i. Derfor varsler vi nå at Norge vil bruke minst 2 prosent av Norges bruttonasjonalprodukt på forsvar innen 2026, sa Støre på pressekonferansen.

3,8 milliarder årlig

Forsvarsbudsjettet skal derfor økes med rundt 3,8 milliarder kroner årlig fram til 2026, tilføyde Gram.

– Å forplikte Norge til Natos toprosentmål er svært viktig for vår nasjonale sikkerhet. Vi jobber nå med en ny langtidsplan for forsvarssektoren som skal legges fram neste år. Den vil konkretisere opptrappingsplanen for hvordan vi skal styrke Forsvaret, sa han.

Forsvarsministeren trakk fram at det er satt i gang både omprioriteringer og økninger etter at krigen i Ukraina brøt ut i februar i fjor.

– Vi har et både kortsiktig og langsiktig behov for en styrking av Forsvaret. Vi må ha flere soldater, mer ammunisjon og mer utstyr, understreket Gram.

– Har ikke hatt en plan

Norge er blant landene som ikke har nådd målet om å bruke 2 prosent av BNP på forsvar, som Nato ble enige om i 2014.

– Per innbygger bruker Norge mest på forsvar etter USA i Nato. Men vi er ett av landene som ikke har hatt en plan for å nå toprosentmålet. Det har vi nå, fortsatte Støre.

Statsministeren vektla at det er viktig for Norge å lansere forsvarssatsingen før Nato-toppmøtet i Vilnius i Litauen i juli. Der skal Norge melde inn målet og hvordan det skal nås.

– Vi vil legge grunnlaget for et forsvar for vår tid, sa han.

Kan bli krevende

Samtidig kan det bli krevende å følge planen. Støre sier at norsk BNP svinger mer enn andre lands BNP, og at det gjør det vanskelig å styre etter et mål om å bruke 2 prosent.

– Under pandemien, da BNP falt, hadde Norge utgifter til forsvarsformål på 2 prosent av BNP. Og selv om vi har styrket forsvaret med 11 milliarder kroner, er andelen av BNP i 2023 kommet godt under 2 prosent. Og det vil vi oppleve fra år til år, men poenget nå er at vi har en plan, sa Støre.

Han sier videre at i et år med ekstraordinære høye inntekter, så må vi holde fast ved at vi har en kurs.

– I år hvor inntektene på olje og gass kan være lave, så kan vi komme til å ligge over, men skal fortsatt holde den kursen. Vi vil ha en langsiktig planlegging, balansert opptrapping, og vi vil derfor legge oss på en trend som tar oss til 2 prosent, sa Støre.