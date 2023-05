Japan og Sør-Korea vil bedre forholdet etter årtier med fiendskap

NTB

Japan og Sør-Korea er i ferd med å reparere sitt anstrengte forhold, og i neste uke besøker Japans statsminister Fumio Kishida Seoul.

Japan okkuperte under andre verdenskrig Koreahalvøya, og de to land har i flere tiår ligget i bitter strid om japanernes bruk av sexslaver under okkupasjonen.

Forholdet ble ytterligere forverret da høyesterett i Sør-Korea i 2018 påla flere japanske firma å betale kompensasjon til sørkoreanere som var ofre for tvangsarbeid under krigen.

– Besøket er en god anledning for ærlig meningsutveksling om bedring av forholdet mellom Japan og Sør-Korea, samt om den raskt vekslende situasjonen internasjonalt, sier Kishida.

Tirsdag møttes de to lands finansministre, og Kishida sier at «skytteldiplomatiet» nå vil bli trappet opp.

Både Sør-Korea og Japan ser med stor bekymring på Nord-Koreas militære sabelrasling og utvikling av atomvåpen, og ettersom begge land er nære allierte med USA, skaper også forholdet til Kina spenning.

Kishida ankommer Seoul 7. mai og skal blant andre møte president Yoon Suk-yeol under det to dager lange besøket.