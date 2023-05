Stenseng: – Opplever at jeg har bred støtte i partiet

Kjersti Stenseng ble utfordret på at mange i Ap ønsker å bytte henne ut som partisekretær på landsmøtet. Foto: Lise Åserud / NTB

NTB

Kjersti Stenseng opplever at hun har bred støtte i Arbeiderpartiet som partisekretær. Bråket de siste dagene har ikke dempet motivasjonen til å fortsette.

– Jeg er akkurat like motivert til å stille som partisekretær som jeg var da jeg sa til valgkomiteen at jeg hadde stilt meg til disposisjon for en periode til, sier Stenseng til NTB.

Stenseng er enstemmig innstilt av valgkomiteen i Arbeiderpartiet til å fortsette som partisekretær, men lå inntil nylig an til å få en motkandidat i Helga Pedersen – som trakk seg søndag.

– Jeg opplever at jeg har bred støtte i partiet, og så mener jeg at det er helt legitimt at folk mener forskjellige ting. Det er jo ulike meninger om oss som har ledeverv i partiet, sier Stenseng.

Helga Pedersen har etterlyst mer selvransakelse og større ydmykhet overfor velgerne fra ledelsen i Arbeiderpartiet.

Stenseng sier at partiet jobber kontinuerlig med politikkutvikling som skal løfte partiet og svare på utfordringene partiet står i.

– Jeg er i hvert fall ganske ydmyk overfor de tilbakemeldingene som kommer både fra partiorganisasjonen vår og fra velgerne våre om hvilke forventninger de har til vårt parti og hvor vi bør prestere bedre, sier hun.