Trump ber om at voldtektssak mot ham blir avvist

NTB

Donald Trump ber om at domstolen avviser søksmålet fra skribenten E. Jean Carroll, som har gått til sak mot ham for en angivelig voldtekt på 90-tallet.

Den tidligere presidenten er også saksøkt for å ha ærekrenket Carroll da hun gitt offentlig ut med voldtektsanklagen.

Den sivile rettssaken startet i forrige uke. Mandag overleverte Trumps advokat, Joe Tacopina, et brev til dommeren i saken, der Tacopina ber om at retten må avvise søksmålet.

Advokaten mener dommeren har gjort flere feil, blant annet ved å ha mistolket bevis i Carrolls favør og å ha hindret ham i å forsvare Trump.

Tacopina mener også han burde fått lov til å stille Carroll spørsmål om hvorfor hun ikke forsøkte å skaffe videoovervåkingsbevis og hvorfor hun ikke gikk til politiet umiddelbart.

Trump har hele tiden hevdet sin uskyld i saken. Rettssaken begynte i forrige uke.

Under vitneforklaringen onsdag sa Carroll at et tilfeldig møte med Trump på varemagasinet Bergdorf Goodman på Manhattan sent i 1995 eller tidlig i 1996 raskt ble voldelig.

Ifølge henne spurte Trump om råd da han skulle kjøpe dameundertøy som en gave. Han fikk henne inn i et prøverom, der voldtekten skal ha skjedd.

– Mens jeg sitter her nå kan jeg fremdeles føle det. Hendelsen gjorde meg ute av stand til å ha et romantisk liv noen gang igjen, fortalte den nå 79 år gamle Carroll.

