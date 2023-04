Trump oppmuntres til å gjøre Ron DeSantis til visepresident

Donald Trump er skuffet over Flordia-guvernør Ron DeSantis.

Donald Trump leder komfortabelt foran Florida-guvernør Ron DeSantis i kampen om å bli presidentkandidat for det republikanske partiet i 2024.

Til tross for det sier en kilde til avisen New York Post at «noen av støttespillerne til Trump foreslår at han gjør en avtale med DeSantis om å gjøre ham til medkandidat og visepresident, og han lytter, men har ikke enda sagt ja».

Kilden fortsatte: «De sier at tilbudet om å bli visepresident vil stoppe DeSantis fra å gå imot Trump og tilby en ung konservativ energi, noe Biden ikke har».

Trøblete vennskap

Trump uttrykte denne uken skuffelse over Ron DeSantis. Les mer Lukk

Tirsdag denne uken fortalte Trump i et intervju med den høyrevridde tv-kanalen Newsmax at han er skuffet over DeSantis.

– Akkurat nå er jeg veldig skuffet over ham. Jeg er en lojal person, kanskje til det ekstreme, sa Trump.

– Jeg er en lojal person, og hvis noen får deg innvalgt, så skal du ikke si til folk at du ikke vet om du vil stille opp mot presidenten... Jeg mener, livet burde ikke fungere på den måten, men det gjør det, og det er greit også, fortsatte han.

Angrepskampanje fra Trump



Trump publiserte denne uken en angrepsreklame der han hevder at det var han som reddet Florida-guvernøren politiske karriere.

En dramatisk stemme leser: «Dessverre, istedenfor å være takknemlig, angriper DeSantis mannen som reddet karrieren hans. Er det ikke på tide at DeSantis husker hvordan han kom dit han er?»

Hva velger DeSantis?

Det er enda usikkert om Ron DeSantis stiller som presidentkandidat. Les mer Lukk

Ron DeSantis har fremdeles ikke annonsert at han vil stille som presidentkandidat for det republikanske partiet.

Til New York Times sier samme kilde at «det DeSantis ønsker er å samle inn penger og prøve seg fram, men det han virkelig vil gjøre er å stille til valg i 2028 etter at Trump enten vinner eller taper, med ham eller uten ham».

En avgjørelse på om Desantis vil stille som presidentkandidat er ventet å komme i midten av mai i følge NBC.