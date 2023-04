Riksrevisjonen slakter Stortinget: – Har ikke hatt orden i eget hus

Riksrevisjonen retter sterk kritikk mot Stortingets presidentskap og administrasjon for mangel på kontroll av og informasjon om etterlønn og pendlerboliger.

– La det være helt klart – stortingsrepresentantene skal følge gjeldende lover og regler. Men det forutsetter at det er mulig å forstå dem. Det er sterkt kritikkverdig at Stortingets presidentskap og administrasjon ikke har laget et tydelig regelverk for fratredelsesytelse og etterlønn, sier riksrevisor Karl Eirik Schjøtt-Pedersen.

Riksrevisjonen har undersøkt stortingsrepresentantenes bruk av fratredelsesytelse, etterlønn, pendlerboliger, og reiseutgifter, og hvordan presidentskapet og administrasjonen har kontrollert og forvaltet de økonomiske ordningene.

Sterk kritikk er den kraftigste formen for kritikk som Riksrevisjonen kan gi. Den rettes mot både presidentskapet og administrasjonen på Stortinget.

– Konsekvensen er at det har skjedd betydelige feil. Det er sterkt kritikkverdig og viser at Stortinget ikke har hatt orden i eget hus. Det har svekket tilliten til vår viktigste folkevalgte institusjon – en tillit som er avgjørende for det norske demokratiet, sier Schjøtt-Pedersen.

– Dette er en enorm privilegieskandale, sier Rødts Seher Aydar i en kommentar til Dagbladet.

Fakta om Riksrevisjonens funn om stortingsrepresentantenes ordninger * Riksrevisjonen konkluderer med at Stortinget ikke har hatt orden i eget hus om ordningene. * Stortingets presidentskap har ikke sikret en forsvarlig styring og oppfølging av administrative saker på Stortinget. * Administrasjonen på Stortinget har gitt feil veiledning til representanter om ordningene. * En tredel av alle som har fått etterlønn og/eller fratredelsesytelse etter 2013-valget, har fått for mye penger. * Regelverket for fratredelsesytelse og etterlønn er uklart, og praktiseringen av regelverket har variert. * Kontrollorganet som skal sikre at ordningene blir fulgt i tråd med regelverket, er ikke god nok til å avdekke og forebygge feil. * Alle som har hatt pendlerbolig etter 2009-valget, har oppfulgt vilkårene for tildeling av pendlerbolig. * Riksrevisjonen har undersøkt 500 nåværende og tidligere stortingspolitikere i granskningen. Riksrevisjonen er Stortingets kontrollorgan som gjennomfører kontroller og undersøkelser av departementene, andre statlige virksomheter og statens eierinteresser i selskaper.

Flere fikk for mye etterlønn

Det er funnet flest feil i fratredelsesytelse og etterlønn.

Stortingsrepresentanter som går ut av Stortinget, kan søke om fratredelsesytelse i inntil tre måneder, etterfulgt av etterlønn i inntil tolv måneder. Fra 2013 til 2021 fikk 163 personer slike ytelser. En tredel av disse fikk utbetalt for mye.

61 representanter som har fått utbetalt for mye eller hvor forholdet er uavklart, har ikke informert om alle relevante inntekter eller andre forhold som har betydning for utbetalingen.

Minst sju representanter har fått over 100.000 kroner mer enn de har krav på.

– Riksrevisjonens rapport viser at vår forvaltning av stortingsrepresentantenes ordninger ikke har vært god nok, sier Stortingets direktør Kyrre Grimstad.

Ser alvorlig på funnene

Presidentskapet ser alvorlig på Riksrevisjonenes funn som er avdekket og omtalt i rapporten, sier stortingspresident Masud Gharahkhani (Ap).

– Det er en alvorlig rapport. Det er slik at presidentskapet slutter seg til den kritikken som kommer av at det har vært dårlig forvaltning av ordningene på Stortinget, sier Gharahkhani til NTB.

Stortingspresident Masud Gharahkhani ser alvorlig på funnene fra Riksrevisjonen. Foto: Javad Parsa / NTB Les mer Lukk

Stortingspresidenten viser til at Stortinget allerede har gjennomført og iverksatt en rekke tiltak som er i tråd med anbefalingene i rapporten. Det er vedtatt flere regelendringer, blant annet når det gjelder retningslinjer for tildeling av pendlerboliger, og det er innført flere kontrolltiltak.

Rapporten berører en rekke personer.

– Presidentskapet har bedt administrasjonen om at det umiddelbart settes i verk en gjennomgang av enkeltsakene, slik at de blir avsluttet så raskt det lar seg gjøre.

Lysbakken: – Må føre til at systemet endres

Fremskrittspartiet mener kritikken mot Stortingets administrasjon og presidentskap fra Riksrevisjonen må tas på høyeste alvor.

– Jeg forventer at Stortinget umiddelbart rydder opp i dette. Jeg mener det er viktig for å bygge opp igjen tilliten til Stortinget at det ryddes opp en gang for alle og at hver enkelt representant også rydder opp i sine forhold, sier Hans Andreas Limi, som er Frps finanspolitiske talsperson.

SVs Audun Lysbakken mener at kritikken må føre til endringer. Partiet ber om at etterlønnsordningen avskaffes.

– Det er avdekket systemfeil, og det må føre til at systemene endres, sier Audun Lysbakken, som er SVs representant i kontroll- og konstitusjonskomiteen.

– Stortingsrepresentanter skal ikke ha større ytelser enn de har krav på, og den enkleste måten å sikre dette på er at de folkevalgte så ofte som mulig er underlagt samme regelverk som folk flest. Derfor går SV inn for å avskaffe etterlønnsordningen, sier han.