Avis: Ukrainas straffetiltak mot Viktor Medvedtsjuk fikk Putin til å invadere

Viktor Medvedtsjuk, tidligere leder av Ukrainas opposisjonsplattform, For Life politiske parti, ble regnet som Putins viktigste allierte i Ukraina.

Hva fikk egentlig Putin til å trykke på knappen som utløste den største krigen i Europa siden 2. verdenskrig? Nå pekes det ut én ny hovedårsak.

Ifølge det uavhengige russiske mediet Vertska er det spesielt én hendelse som trolig var utløsende for Putins raseri mot Zelenskyj, og som var en av de viktigste foranledningene til angrepskrigen som overrasket en hel verden.

I en ny rapport publisert 25. april er nåværende og tidligere tjenestemenn i både Russland og Ukraina sitert. Rapporten har navnet «Hvordan Putin begynte å hate Ukraina».

Putin skal ha blitt rasende

Den ukrainske oligarken og tidligere leder av et pro-russisk opposisjonsparti, Viktor Medvedchuk, ble arrestert og påført håndjern i en ukrainsk spesialoperasjon 15. april 2022. Fem måneder senere ble han løslatt i en fangeutveksling mellom Ukraina og Russland. Les mer Lukk

Her blir det hevdet at Russland begynte å forberede seg på en militæroperasjon etter at Zelensky innførte sanksjoner mot den Kreml-allierte ukrainske politikeren Viktor Medvedchuk.

68-åringen ledet det pro-russiske opposisjonspartiet Platform for Life før han ble ført opp på den ukrainske sanksjonslisten i 2021. Bakgrunnen for dette var påstander om at Medvedtsjuk finansierte statsterrorisme.

Putin skal ha blitt rasende over angrepet mot en av hans viktigste allierte i Ukraina, skriver Daily Mail.

Ferierte sammen med Putin



Den ukrainske politikeren skal tidlig ha lagt seg på en Moskva-vennlig linje etter invasjonen av Krim-halvøya i 2014, og han ble ansett som den mest innflytelsesrike politikeren sett med russiske øyne.

Ifølge The Guardian har Medvedtsjuk feriert sammen med Putin ved Svartehavet i Putins bolig i Sotsji og i Medvedtsjuks villa på Krim. Putin er dessuten gudfar til Medvedtsjuks datter, Daria.

– Kreml så på ham som hovedmannen i Ukraina

Da Ukrainas regjering vedtok å legge ned Medvedtsjuks pro-russiske TV-stasjoner, beslaglegge familiens eiendeler og truet med husarrest, skal Putin ha omtalt dette som «en absolutt politisk utrenskning».

– Kreml så på ham som hovedmannen i Ukraina, deres viktigste samtalepartner i Ukraina. Medvedtsjuk var den legitime måten de kunne se deres fremtidige innflytelse i Ukraina på. Forfølgelsen av ham var da alt begynte, uttalte en tidligere russisk tjenestemann som kjenner Medvedchuk personlig.

Kan ha personlig hevnmotiv



Putin skal derfor trolig hatt et personlig hevnmotiv da «hans utvalgte» ble vingeklippet, og russiske interesser ble skjøvet i bakgrunnen.

Medvedtsjuk, som er utdannet advokat, hadde i flere år gjort seg bemerket, blant annet under Leonid Kutsjmas presidentperiode, spesielt i pårene 2002 til 2005.

Medvedchuk ble senere ansett som arkitekten bak Viktor Janukovitsjs 2004-kandidatur. I 2014 ble Janukovitsj styrtet, før han søkte tilflukt i eksil i Russland.

Lever i eksil i Russland etter fangeutveksling



Medvedtsjuk har fortsatt status som oligark med en betydelig formue. Han regnes som en nær venn av Putin, og ble ansett som Russlands forlengede arm i Kyiv.

12. april 2022 ble han pågrepet ukrainske sikkerhetsstyrker i en spesialoperasjon.

I september 2022 ble han løslatt som en del av en fangeutveksling mellom Ukraina og Russland. Viktor Medvedtsjuk lever nå i eksil i Russland.

Ifølge Newsweek var 69-åringen utpekt som en av favorittene til å overta rollen som Ukrainas nye statsoverhode dersom russiske styrker hadde klart å innta Kyiv vinteren 2022.