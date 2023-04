Guvernør Ron DeSantis har gått til krig mot Disney

I over et år har Florida-guvernør Ron DeSantis vært i konflikt med Disney. Det hele startet med det som har blitt kalt «Ikke si homo»-loven.

Konflikten mellom Florida-guvernør Ron DeSantis og gigantselskapet Disney fortsetter å eskalere.

Nå vil guvernøren bygge et fengsel ved siden av Disneyworld i Orlando. Men hvordan havnet de der? Dette er saken.

Disney kritiserte anti-LHBT-lov

I januar 2022 ble det lagt frem et lovforslag for delstatssenatet i Florida om å forby barnehager og skoler å undervise om seksualitet og kjønnsidentitet opp til tredje klasse. I mars 2022 ble loven vedtatt.

Loven, som har blitt kalt «Ikke si homo»-loven, ble fremmet av representanten Joe Harding og sponset av blant annet senator Dennis Baxley.

Disney, som har sin enorme fornøyelsespark og feriested Disneyworld i Florida, og som har barn som en stor del av sin målgruppe, ble oppfordret til å ta avstand fra loven. I tillegg fikk de mye kritikk for at de tidligere har donert penger til kampanjene til både Harding og Baxley, skriver Business Insider.

11. mars 2023 gikk derfor Disneys administrerende direktør Bod Chapek og sa de umiddelbart stoppet alle politiske donasjoner. Han ba også om unnskyldning for at de ikke hadde kommet med en uttalelse tidligere.

– Å snakke med dere, lese meldingene deres og møte dere har hjulpet meg å bedre forstå hvor smertefullt stillheten vår har vært. Det er klart at dette ikke bare er et spørsmål om et lovforslag i Florida, men enda en utfordring av grunnleggende menneskerettigheter, sa Chapek i en uttalelse.

Noen uker senere kom Disney med en ny uttalelse hvor de lovte å jobbe for at loven ble opphevet, og kritiserte staten Florida for å i det hele tatt vedta den.

DeSantis tok grep

Dette mente Florida-guvernør Ron DeSantis var å krysse grensen fra Disneys side.

Lovgivere fra det republikanske partiet begynte derfor å se nærmere på en lov fra 1967 kalt Reedy Creek Improvement Act, som gjorde at feriestedet og fornøyelsesparken Disneyworld, som ligger i Reedy Creek-distriktet i Orlando, Florida, fikk muligheten til å opptre som sin egen fylkeskommune.

I april 2022 startet de arbeidet med å få innskrenket eller oppheve Disneys enevelde i distriktet.

I februar 2023 godkjente lovgiverne i Florida et lovforslag som ga DeSantis kontroll over spesialdistriktet, og opphevet dermed makten Disneyworld hadde i distriktet.

Han døpte også distriktet om til Central Florida Tourism Oversight-distriktet, og utnevnte fem nye medlemmer til å sitte i distriktsstyret.

Disney kontret med stille maktgrep

Men dagen før lovforslaget ble godkjent, underskriver de utgående styremedlemmene i distriktet en avtale med Disneyworld som gir selskapet full kontroll over eventuelle utviklingsplaner eller endringer, og gir tillatelse til et datterselskap av Disney til å sette egne forsyningspriser frem til 2032.

Mer enn en måned etter at avtalen ble signert, fordømte nyutnevnte styremedlemmer i distriktsstyret grepet forgjengerne hadde gjort.

– Dette gjør i hovedsak Disney til regjeringen, sa Ron Peri, et styremedlem, under et møte 29. mars.

– Dette styret mister evnen til å gjøre noe utover å vedlikeholde veiene og vedlikeholde grunnleggende infrastruktur, la han til.

Artikkelen fortsetter under bildet

Disney tok grep da Ron DeSantis og republikanerne ville innskrenke makten deres.

Foreslo å bygge fengsel ved Disneyworld

Dette likte også DeSantis dårlig.

Han har derfor den siste måneden fremmet en lang rekke forslag for å svare på Disneys stille maktgrep.

Blant annet har han truet med å bygge en konkurrerende statlig fornøyelsespark eller et fengsel rett ved Disneyworld.

Han har også foreslått å skattelegge Disney-hoteller og sette opp bompengestasjoner rundt fornøyelsesparken.

Det nye distriktsstyret vurderer også flere inspeksjonsbestemmelser og selge de distriktseide tjenestene.

Distriktsstyret skal også ha hyret inn fire advokatfirmaer i håp om å finne en mulighet for å oppheve avtalen mellom Disney og det forrige styret.

Florida utvider loven – Disney annonserer Pride-arrangement

17. april tok Disney et nytt LHBT-standpunkt. De annonserte på Twitter at Disneyland Resort i California skulle arrangere et «After Dark»-pride-arrangement i forbindelse med Pride-måneden i juni. Dette er det første LHBT-arrangementet i Disneyland.

18. april sendte republikaneren seantort Blaise Ingoglia inn en lovendring som sa at det nye distriktet ikke kunne overholde noen utviklingsavtale som ble «utført innen 3 måneder» før det nye styret ble satt. Det er derimot uklart om grepet vil fungere.

Distriktsstyret i Central Florida Tourism Oversight-distriket møttes 19. april for å juridisk legge frem en sak som lar styret lovlig gå videre med sine egne planer for distriktet til tross for den eksisterende avtalen.

Samme dag annonserte Disney utbyggingsplaner for rimelige boliger på 80.000 kvadratkilometer i distriktet.

19. april godkjente også skolestyret i Florida et forslag om å utvide «Ikke si homo»-loven til å gjelde helt opp til tolvte klasse. I USA er man da 17 år.