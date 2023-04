Hele Arbeiderpartiets nye sentralstyre har millioninntekt

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) og stortingspresident Masud Gharahkhani (Ap) troner øverst på inntektslista i Aps nye sentralstyre med 1,8 millioner kroner. Av de resterende 19 som er foreslått, har ingen under en million kroner i årsinntekt.

Det avslører VG i ny oversikt.

Arbeiderpartiet gikk i 2021 til valg på at det nå skulle bli vanlig folks tur.

Dette viste Ap blant annet ved å gi vanlige folk, de med en inntekt under 750.000 kroner, skattelette, mens de med en inntekt over, skulle betale mer i skatt.

Etter Aps egen definering, finnes det ingen vanlige folk i Aps nye sentralstyre.

Samtlige 21 personer som er foreslått til nytt sentralstyre har nemlig over én million kroner i årslønn eller årlig godtgjørelse. Det kan VG avsløre.

Til sammenligning er det syv personer i Høyres sentralstyre som tjener under millionen, skriver avisen.

Støre: – Det er godt betalte jobber

Ifølge VGs oversikt troner statsminister Jonas Gahr Støre og stortingspresident Masud Gharahkhani øverst på lista. Begge med en inntekt på 1,8 millioner kroner.

Selv mener Støre det ikke er rart at sentralstyretmedlemmene har høy lønn, med tanke på hvilke jobber de har.

– Mange av de som er innstilt har tatt på seg viktige tillitsverv, enten på Stortinget, i regjering eller i lokalpolitikken. Det er godt betalte jobber, men jeg vet at alle står på for et trygt og rettferdig samfunn med små forskjeller der de med høy lønn skal bidra mest til fellesskapet, sier statsministeren til VG.

LO-leder Peggy har ledet valgkomiteen

Ifølge SSB er en vanlig norsk lønn på 572.000 kroner.

LO-leder Peggy Hessen Følsvik jobber for å øke lønna til vanlige folk, og da særlig de lavtlønte.

(Artikkelen fortsetter under bildet).

LO-leder Peggy Hessen Følsvik (t.v.) har ledet valgkomiteen som har kommet med forslag til nytt sentralstyre i Ap. Her med statsminister Jonas Gahr Støre (t.h.). Les mer Lukk

Hun har også ledet valgkomiteen som har foreslått de 21 personene med millioninntekt til Aps sentralstyre.

– En enstemmig valgkomité har foreslått folk fra mange ulike yrkes- og lønnsgrupper. Felles er at mange nå er valgt inn i politiske verv. Det er statsråder, stortingsrepresentanter, ordførere og tillitsvalgte i store forbund. Vi vet at dette er godt betalte jobber, noe som reflekteres i VGs oversikt, sier hun til VG.

– Når det er sagt er jeg ikke i tvil om at alle på lista, som meg, mener at de med høyest lønn skal bidra mest til fellesskap og velferd, legger hun til.

Det nye sentralstyret skal velges på Aps landsmøte 4. - 6. mai.

Se video: Her bekrefter Joe Biden ryktene