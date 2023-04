Sverige vil bli mer som danskene i innvandringspolitikken

NTB

Sverige ser til Danmark når de skal gjøre nye grep om innvandringspolitikken. Statsminister Ulf Kristersson besøkte sin danske kollega for å diskutere temaet.

– Vi har en veldig stor oppgave foran oss, vi ligger i praksis 10 til 15 år bak Danmark om vi skal være helt ærlige. Jeg mener at det er nødvendig, at det er mulig, men det tar tid. Da må vi gjøre det med desto mer kraft og besluttsomhet, sa Kristersson i et pressemøte på Marienborg slott, representasjonsboligen til den danske statsministeren.

Tirsdag var han i København for sitt første bilaterale møte med Danmarks statsminister Mette Frederiksen. De to diskuterte innvandringspolitikk og EUs migrasjons- og asylpolitikk.

Under besøket har Kristersson tatt turen til den danske hjemreisemyndigheten, som blant annet sørger for at asylsøkere som har fått avslag, forlater landet.

Mye å lære av Danmark

Ifølge svenske myndigheter kom det om lag 18.700 asylsøknader til landet i fjor, mens danskene mottok 4.600 søknader. Det bor nesten dobbelt så mange i Sverige som i Danmark.

– Det jeg tar med meg fra dagens samtale er at man må være tydelig i sin politiske linje, man må være utholdene og stå for det også når det kritiseres. Dette er vanskelig, og skal du få resultater må du gjøre mye samtidig, sa Kristersson.

Sverige har mye å lære av Danmark, la han til.

Går mot EU-politikk

Kristersson mener at Danmark og Sverige har et stort felles ansvar foran seg for å sikre sine ytre grenser. Det er i motsetning til asyl- og migrasjonspakten flertallet i EU-parlamentet har stilt seg bak.

– Sverige vil ikke delta i en europapolitikk som øker innvandringen til vår del av Europa, sier han.

Det er ikke EU-parlamentet som bestemmer EUs migrasjonspolitikk, understreket den svenske statsministeren.

Glad for «svensk skifte»

Fredriksen sa at tirsdagens møte har ført de to landene nærmere hverandre. Hun er glad for «det svenske skiftet» i innvandringspolitikk.

– Sverige og Danmark har kommet nærmere hverandre i migrasjonspolitikken og det må vi bruke offensivt, sa hun.

Fredriksen mener likevel det viktigste samarbeidet er med de landende som migrantene kommer fra.

– I dag er det menneskesmuglere som bestemmer hvem som kommer til Europa, og sånn skal det ikke være. Det skal avgjøres av oss som er politisk valgt, sa statsministeren.

EUs ytre grenser må sikres, og dette må gjøres i samarbeid med Tyrkia og land i Nord-Afrika, la hun til.