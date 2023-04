Ekspertgruppe peker på 20 nye områder for havvind

Kjetil Lund i NVE presenterer nye områder for havvind. Foto: Terje Pedersen / NTB

NTB

En NVE-ledet gruppe anbefaler regjeringen 20 nye områder til mulig havvindutbygging. Arealet er inntil 13 ganger større enn nødvendig for å nå regjeringens mål.

– Det arbeidet som nå er lagt fram, viser at vi har områder på norsk sokkel som gjør det mulig å levere på regjeringens ambisjon om å tildele 30 GW innen 2040. Det målet er realistisk, det er oppnåelig, sier olje- og energiminister Terje Aasland (Ap).

Tirsdag fikk han en rapport fra en ekspertgruppe ledet av Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE). De mener det er veldig stort potensial for utbygging av vindkraft på norsk sokkel.

– Områdene er geografisk spredt langs hele kysten. Totalt er det identifisert arealer tilsvarende 54.000 kvadratkilometer. Dette er 6 til 13 ganger mer enn det nødvendige utbyggingsarealet for 30 GW, heter det i rapporten.

Neste steg i prosessen er eventuelle konsekvensutredninger av nye områder.

– Utfordringer er det, men mulighetene er mange, sier Aasland.

Må utredes

NVE-sjef Kjetil Lund var tirsdag til stede på en pressekonferanse hvor funnene fra ekspertgruppen ble vist til olje- og energiministeren.

– Vi har sett på områder med gode vindressurser og hvor vi mener at konfliktpotensialet er minst, forklarte Lund.

– Områdene har rom for mye mer enn 30 GW, men det vil ganske sikkert krympe mer underveis, understreket han.

NVE-sjefen påpeker også at det først må gjøres konsekvensutredninger før eventuelle tildelinger.

– Selv om det nå er gjort et omfattende og grundig arbeid, så er ingen av de områdene vi nå legger fram, gryteklare for utbygging, understreker Lund.

– Vedtatte prosjekter kan utvides

Rapporten er utarbeidet av flere direktorater i samarbeid med faglige etater.

Ekspertgruppen har både sett på nye områder – og på hvordan man kan øke utnyttelsen av Sørlige Nordsjø II og Utsira Nord, altså områdene hvor det allerede er vedtatt utbygging.

Ved Sørlige Nordsjø II mener gruppen at kapasiteten kan økes med mellom 2,7 GW og 8,5 GW. Ved Utsira Nord mener gruppen at kapasiteten kan utvides med 750 MW.

– Direktoratsgruppa mener at det er mulig å gjennomføre en tildeling for utvidelser av Sørlige Nordsjø II og Utsira Nord i 2025, heter det i rapporten.

Langs nesten hele kysten

Områdene ekspertgruppen mener kan egne seg for vindkraft er spredt langs stort sett hele kysten, men det er ingen felt i området utenfor Lofoten, og et stykke nord og sør for dette området.

* Ett felt ligger helt sør for Norge og har fått navnet Sønnavind A.

* Seks felt ligger på sørvest-kysten og har fått navnene Sørvest A-E.

* Seks felt ligger vest for Norge og er døpt Vestavind A-F.

* Tre felt ligger på kysten utenfor Midt-Norge og sørlige Nordland, og er blitt døpt Nordvest A-C.

* Fire felt ligger nord for Troms og Finnmark og har fått navnene Nordavind A-C.