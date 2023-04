Høyre kaller Borten Moe inn på Stortinget for å svare om lærerutdanninger

NTB

Høyre krever svar fra forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe (Sp) om det drastiske fallet i søkere til lærerutdanningene.

Antallet søkere til lærerutdanningene har ikke vært lavere siden 2008. Nedgangen er på 21,9 prosent fra i fjor.

Høyre krever derfor at Borten Moe kommer til Stortinget og svarer for dette.

– Dette bør være et tydelig signal til regjeringen om at det er nødvendig å styrke rekrutteringen, sikre kvalitet i utdanning og praksis, samt øke attraktivitet og status for læreryrket, sier Høyres Margret Hagerup.

Forskningsminister Ola Borten Moe (Sp).

Hun viser til at Høyre gjorde lærerutdanningen til en master og innførte firerkrav i matematikk.

– Alt unntatt masterkravet har Støre-regjeringen reversert. Søkertallene viser tydelig at vi trenger noe annet enn reverseringer for å ta tak i situasjonen, sier Hagerup.

– Fjerning av firerkravet i matematikk har åpenbart ikke bidratt noe særlig til å øke søkertallene. Nå håper jeg at statsråden vil svare Stortinget på hva han vil gjøre fremover. Jeg forventer å få høre forslag til nye tiltak, ikke bare reverseringer, sier hun.