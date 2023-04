Trump i sjokk: – Han er en veldig god mann

Den kjente TV-profilens avgang kom overraskende på Donald Trump.

Donald Trump er sjokkert over nyheten om at den kjente TV-verten Tucker Carlson og Fox News går hvert til sitt, skriver Business Insider.

Det ble i går kjent at Carlson og den konservative kanalen Fox News avslutter samarbeidet. Carlson har vært å se på skjermene til kanalen siden 2009 og har siden 2016 ledet et av kanalens mest sette programmer «Tucker Carlson Tonight».

I følge Los Angeles Times var det Robert Murdoch, eieren av Fox, som tok avgjørelsen om å sparke Carlson, etter anklager om antisemittiske kommentarer og trakassering av en tidligere Fox-produsent.

I sjokk

Donald Trump sier i et intervju med den høyrevridde kanalen «Newsmax» at han er overrasket:

– Jeg er sjokkert, jeg er overrasket. Han er en veldig god person og en god mann, sa Trump til Newsmax-vert Greg Kelly mandag. Og veldig talentfull, som du vet. Han hadde veldig høye seertall.

Trump avsluttet intervjuet med å si at han selv var usikker på om Carlson forlot jobben sin frivillig.

– Hater ham lidenskapelig

Den tidligere presidentens vennlige ord om Carlson kommer kort tid etter Carlson sine interne tekstmeldinger og e-poster om Trump ble kjent for offentligheten. Der skrev han blant annet at han «hater Trump lidenskapelig».

Videre skal Carlson ha skrevet i en tekstmelding at «vi er veldig, veldig nære å kunne ignorere Trump de fleste kvelder», og at han «nesten ikke kunne vente».

Om Donald Trump sin presidentperiode skal TV-verten ha hevdet at «vi later alle som at vi har masse å vise til, fordi det å innrømme at det har vært en katastrofe vil være for tungt å svelge».

– Men kom igjen, det er virkelig ikke en oppside med Trump, fortsatte Carlson.

Inngikk forlik

Det var gjennom søksmålet mellom Fox News og selskapet Dominion Voting Systems at meldinger og e-poster fra Carlson ble offentliggjort.

Dominion, som selger valgmaskiner, saksøkte Fox News for ærekrenkelser etter kanalen påsto at selskapets maskiner ble brukt til å stjele valget fra Trump i 2020.

Søksmålet endte med at Fox News inngikk et forlik og kanalen godtok å betale selskapet over 8 milliarder kroner.