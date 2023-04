Støre om krigsforbryterutspillet: Rødt må se seg i speilet

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) tar sterkt avstand fra Rødts utsagn om at Jens Stoltenberg er en krigsforbryter.

NTB

Rødts utsagn om at Jens Stoltenberg er en krigsforbryter, er et alvorlig uttrykk for at Rødt er på feilspor, sier statsminister Jonas Gahr Støre (Ap).