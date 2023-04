Moxnes etter våpen-seieren: – Ikke redd for splittelse i partiet

Partileder Bjørnar Moxnes på Rødts landsmøte i Stavanger. Foto: Carina Johansen / NTB Les mer Lukk

NTB

Rødt-leder Bjørnar Moxnes er ikke redd for dårlig stemning og splittelse i partiet etter at et klart flertall sa ja til våpenstøtte til Ukraina.