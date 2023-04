Kjell Terje Ringdal som til daglig underviser i retorikk og politisk kommunikasjon mener LO har kommet dårligst ut av de stridende partene i den pågående storstreiken. Her møter LO-leder Peggy Hessen Følsvik og NHO-leder Ole Erik Almlid pressen for å fortelle om bruddet i forhandlingene.

Tobias Fredø - Kampanje.com

Det mener retorikk-lektor ved Høyskolen Kristiania.

Mandag kunne NRK-programleder Fredrik Solvang fortelle at LO ikke ønsket å møte sin motpart NHO til debatt i en ekstrasending hos NRK i kjølvannet av storstreiken som startet mandag denne uken. Nå skal LO ha snudd, men førstelektor i retorikk ved Høyskolen Kristiania, Kjell Terje Ringdal, mener mandagens beslutning om å ikke stille «vil være et gnagsår for LO».

Han er svært lite imponert over hvordan LO har fremstått hittil i konflikten.

– Nå er vi inne i et landskap der alle handlinger og ikke-handlinger vil være markører for publikum. Kommunikasjonsmessig så kom LO på defensiven fra start av fordi NHO valgte å følge forslaget fra Riksmegleren, mens LO sa nei. I kjølvannet av det lager de tidenes selvmål ved å si nei til å stille til debatt, sier Ringdal til Kampanje.

Han mener at å si nei til «en slik scene» og til muligheten for å argumentere for sitt syn «er merkelig, tankeløst og en smule respektløst overfor nasjonen som blir rammet av denne konflikten».

– Det å inneha en kultur hvor det er mulig å tro på å nekte og være i dialog med motparten, ser ikke bra ut. Når de nå har snudd så det er i og for seg bra, men skaden er gjort. De har vist sitt sanne kommunikative jeg. Det betyr at foran debatten i kveld, så ligger LO under med tre mål. De har blitt slept inn i studio og vil framstå med liten kraft, fortsetter Ringdal.

Også lederen av Ytringsfrihetskommisjonen, Kjersti Løken Stavrum, reagerte i går på LOs motvilje mot å stille i sending.

Retorikk-lektor ved Høyskolen Kristiania, Kjell Terje Ringdal.

– Starter på bakbeina

Han tror at LO opplever situasjonen de nå står i som vanskelig.

– Å være de som sa nei til forslaget gjør at de starter på bakbeina. En streik er en kamp om opinionen, og fra øyeblikket man forteller at det blir streik, begynner kampen om språket og begrunnelsene for at man har gått til streik, sier Ringdal og fortsetter:

– Hittil har det blitt skapt et inntrykk av at NHO har vært åpne og fleksible, mens LO det motsatte.

– LO-lederen har brukt karakteristikker som «lekepenger» og beskyldt NHO for å lekke detaljer til pressen – tror du hun tjener noe på den kommunikasjonsstrategien?

– Kanskje med tanke på den innerste sirkelen i LO. Der kan den type begreper være med på å skape et visst samhold og begeistring, men jeg tror at i den brede opinionen så vil den type språk bare forsterke inntrykket av en organisasjon som er negative – og kanskje til og med destruktive, svarer Ringdal.

– Han er motsatsen

Han fremhever samtidig NHO-sjef Ole Erik Almlid sin kommunikasjon.

– Han er motsatsen. Her er det en kamp mellom å være åpen og lukket, fleksibel og stiv og myk og hard. Der vinner NHO og Almlid på viktige områder.

Det har foreløpig ikke lyktes Kampanje å få en kommentar fra LO.

(Denne saken ble først publisert på Kampanje.com).