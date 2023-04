Per Sandberg så storstreiken komme

Den tidligere Frp-politikeren var klar for streiken. Foto: Heiko Junge / NTB

Den tidligere Frp-toppen har lageret fullt, men har ikke mye til overs for streiken.

Storstreiken er et faktum, og mandag stoppet Ringnes og Hansa all levering og produksjon av sine produkter, en konsekvens av streiken mellom NHO og LO som ikke har blitt enige om årets lønnsoppgjør.

Streiken har ført til bekymring blant restaurant- og bareiere om at lageret for øl og mineralvann skal gå tomt.

En som ikke har store bekymringer over streiken er den nysingle bareieren Per Sandberg (63).

Den tidligere Frp-politikeren og fiskeriministeren, som nå driver Grand Bar Halden, sier til Nettavisen at han forutså streiken og da gjorde nødvendige forberedelser.

– Det overrasker meg litt at ikke flere i bransjen har forberedt seg i større grad. For at det kom til å bli streik, det lå i kortene, sier Sandberg.

Sandberg forteller at han var tidlig ute og fylte opp lageret i forrige uke, noe han er godt fornøyd med.

– Vi tok to doble innkjøp forrige uke. Så det er trangt i kjelleren, for å si det sånn. Vi har fylt den opp med øl. Det ble en god treningsøkt å bære det fra gata og ned i kjelleren, forteller Sandberg til Nettavisen.

Selve streiken er ikke den tidligere Frp-politikeren særlig begeistret over og beskriver den som unødvendig og dramatisk for både arbeidsgivere og bedriftene.

– Ikke minst for de små og mellomstore bedriftene som akkurat har vært gjennom en krise med pandemien, og nå står i en ny. Økonomien skranter for de fleste, sier Sandberg.