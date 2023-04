Listhaug mener regjeringen kunne unngått storstreiken

Frp-leder Sylvi Listhaug sier hun forstår at arbeidsfolk krever økt kjøpekraft. Foto: Beate Oma Dahle / NTB

NTB

Frp-leder Sylvi Listhaug sier hun har full forståelse for at arbeidsfolk krever økt kjøpekraft. Men hun mener regjeringen kunne ha unngått storstreik.

LO og YS brøt med NHO i meklingen og derfor blir det storstreik fra mandag.

– Denne streiken kommer som forventet, og det er ikke rart at vanlige arbeidsfolk forlanger økt kjøpekraft spesielt etter det siste året der folk flest har tapt kjøpekraft, sier Frp-leder Listhaug.

Vil dempe prisøkningen

Hun mener regjeringen kunne unngått det ved å gi folket mer av de høye ekstrainntektene staten har hatt.

– På denne måten kunne de dempet prisøkningene, sier Listhaug.

Hun viser til Frp-forslag om makspris på strøm på 50 øre, fjerning av drivstoffavgiftene og halvering av matmomsen.

– Jeg har forståelse for at arbeidsfolk har høye forventninger til dette lønnsoppgjøret. Det er ikke rettferdig at staten håver inn penger som aldri før, mens vanlige folk taper kjøpekraft, sier Listhaug.

– Useriøst

Stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet Frode Jacobsen kaller utspillet fra Listhaug useriøst.

– Frp har mer enn noen andre stemt for store skattekutt for de aller rikeste når de satt i regjering, mens både legen, barnehagen og flere ting ble dyrere. Frp har også en strømstøtte som de bare har penger til halve året, sier Jacobsen.

Ifølge ham har regjeringens politikk gjort at maten og strømmen har økt mindre i pris enn den ellers ville gjort.