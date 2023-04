Buing da Mike Pence talte til våpenlobbyen i USA

NTB

Tidligere visepresident Mike Pence ble møtt med buing da han ankom årsmøtet til den mektige lobbyorganisasjonen National Rifle Association fredag.

NRAs tre dager lange årsmøte holdes i år i Indianapolis. Flere ledende republikanere som håper å bli partiets presidentkandidat, skal i løpet av helgen delta, blant dem tidligere president Donald Trump.

Tidligere visepresident Mike Pence, som vurderer å ta opp kampen mot Trump, ble møtt med buing da han entret talerstolen fredag. Det forsøkte han å spøke bort.

– Jeg elsker dere også, sa han, før han langet ut mot liberale som krever skjerpede våpenlover i USA.

Pence tok i talen også til orde for føderal dødsstraff og henrettelse i løpet av måneder, ikke år, for alle som står bak masseskytinger i USA.

Heller ikke dette høstet han særlig applaus for fra salen, der mange var iført T-skjorter med bilde av Trump og røde Make Amerika Great Again-capser.

Masseskyting

Årets NRA-årsmøte holdes få dager etter at fem mennesker ble skutt og drept i en bank i Louisville, og noen uker etter at tre ni år gamle elever og tre lærere ble drept i Nashville.

Årsmøtet faller også sammen med toårsdagen for masseskytingen på et FedEx-anlegg i Indianapolis der ni mennesker ble drept.

Slike masseskytinger har imidlertid aldri fått NRA til å gå med på skjerpede våpenlover, snarere tvert imot.

Pence og Haley

Deltakerne på årets møte i Indianapolis får rett nok ikke bære våpen når Trump er til stede, noe som trolig er tungt å svelge for flere av dem.

Blant årets talere er også tidligere FN-ambassadør Nikki Haley, som innledet valgkampen alt i februar, senator Tim Scott fra South Carolina og ikke minst Florida-guvernør Ron DeSantis, som mange ser på som Trumps fremste rival i partiet.

Tidligere Arkansas-guvernør Asa Hutchinson og New Hampshire-guvernør Chris Sununu, som begge er kritikere av Trump, kjemper også for å bli presidentkandidat og stiller på NRA-årsmøtet.

Skolemassakre

Fjorårets årsmøte ble holdt i Houston i Texas, bare tre dager etter massakren på 19 elever og to lærere i Uvalde i samme delstat, uten at dette tilsynelatende svekket deltakernes krav om rett til å eie og bære våpen.

Meningsmålinger har vist at 56 prosent av velgerne ønsker strengere våpenlover i USA, men andelen blant republikanske velgere er bare 28 prosent.

– Skammelig

– Hver eneste ledende republikaner, hver eneste republikaner som håper å bli partiets presidentkandidat, møter denne helgen opp for å sverge troskap til NRA og våpenlobbyen, konstaterer demokraten Chris Murphy, som er senator fra Connecticut.

Han er blant dem som har kjempet for strengere våpenlover etter skolemassakren i Uvalde.

– Barna våre blir jaktet på, og NRAs forretningsmodell er å hjelpe jegerne, sier han.

Lederen for Det demokratiske partiets nasjonalkomité, Jamie Harrison, har også lite til overs for republikanere som svermer for NRA.

– Republikanerne holder nå sin årvisse pilegrimsferd til NRA-årsmøtet, det er skammelig, sier han.