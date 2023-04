PST: Slik vil Russland fortsette etterretningsvirksomhet i Norge

Inger Haugland i PST sier Russland vil ty til andre metoder for å drive etterretningsvirksomhet i Norge, etter utvisningen av 15 russiske ambassadeansatte torsdag. Foto: Javad Parsa / NTB

NTB

PST sier utvisningen av 15 russiske ambassadeansatte har redusert trusselen mot Norge, men de tror Russland vil finne nye måter å drive etterretning på.

– Russisk etterretning vil fortsatt operere i Norge fordi Norge er viktig for Russland, sier Inger Haugland, som er leder for PSTs avdeling for kontraetterretning.

For selv om etterretningstrusselen mot Norge er betydelig redusert etter utvisningen av 15 personer ved Russlands ambassade i Oslo torsdag, vil Russland fortsette spionvirksomhet i Norge, ifølge PST.

– De vil jobbe gjennom tilreisende etterretningsoffiserer uten offisielt dekke, gjennom illegalister, gjennom bruk av sivile fartøy og gjennom cyberangrep, sier Haugland.

– Det er fortsatt en betydelig etterretningstrussel, men tiltaket regjeringen har gjort gjør at Russland mister av viktig del av tiltaket de har hatt i Norge, sier hun.