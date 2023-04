USA: Biden er ikke anti-britisk

NTB

President Joe Biden hater ikke Storbritannia, forsikrer Det hvite hus.

Onsdag er Biden på besøk i den britiske regionen Nord-Irland, før han senere på dagen reiser videre til Irland.

Før Biden skulle tale på et universitet i Belfast, ble et spørsmål om hans forhold til Storbritannia stilt til Amanda Sloat, som har en stilling tilknyttet USAs nasjonale sikkerhetsråd. Hun avviste at Biden hater Storbritannia eller har anti-britiske holdninger, ifølge avisa The Telegraph.

– Det er rett og slett ikke sant, sa Sloat, som viste til at Biden har hatt kontakt med statsminister Rishi Sunak flere ganger de siste månedene.

Bakgrunnen for spørsmålet var en påstand fra Sammy Wilson, en politiker fra det unionistiske nordirske partiet DUP.

Han hevdet onsdag at Bidens handlinger viser at han er pro-republikansk, anti-unionistisk og anti-britisk. «Republikansk» betyr i denne sammenhengen tilhenger av irsk gjenforening, mens «unionistisk» brukes om dem som mener Nord-Irland fortsatt bør være en del av Storbritannia.

Wilson advarte Biden mot å belære nordirske politikere om demokrati eller å blande seg inn i regionens indre anliggender.

Bakgrunnen for Bidens besøk i Nord-Irland er 25-årsdagen for Langfredagsavtalen, som satte punktum for flere tiår med væpnet konflikt mellom republikanere og unionister.