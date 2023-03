Nammo om den nye milliardkontrakten: – Understreker viktigheten av å løse strømproblemet

– Samtidig gir den håp for at det er mulig å løse den på en god og ordentlig måte, sier pressesjef i Nammo, Thorstein Korsvold.

I forrige uke kunne konsernsjefen i Nammo, Morten Brandtzæg, fortelle til VG at han var bekymret for om bedriften ville få nok strøm i fremtiden. De må bygge ut for å kunne levere i henhold til den økende etterspørselen på ammunisjon som har kommet i forbindelse med Ukraina-krigen.

Men på andre side av Mjøsa fra hvor Nammos produksjonshaller ligger, skal Tiktok bygge et enormt datasenter. Det lokale nettselskapet Elvia har allerede lovet bort ledig kapasitet i strømnettet til dette datasenteret.

Strømkapasiteten i området er allerede presset, og Nammo reagerer derfor på at deres strømbehov muligens ikke blir møtt, fordi Tiktok har blitt lovet kapasitet.

Nammo etterlyser en prioriteringsordning på kraftlevering, i stedet for dagens førstemann-til-mølla-prinsipp.

Fredag kom nyheten om at regjeringen øker kontrakten om å kjøpe ammunisjon fra Nammo fra 2,6 til 4,2 milliarder kroner.

Konsernsjef i Nammo, Morten Brandtzæg.

Dette gleder Brandtzæg seg over:

– Jeg er glad for at norske myndigheter nå vil øke bestillingen av ammunisjon fra 2,6 til 4,2 milliarder kroner. Dette er en svært viktig kontrakt som vil gi økt aktivitet på Raufoss de kommende årene. Den gir også forutsigbarhet og øker Nammos evne til å styrke produksjonskapasiteten. Ammunisjonen vil i tillegg gi Hæren mer slagkraft og rekkevidde, sier han til ABC Nyheter.

– Jeg er stolt av arbeidet som utføres av dyktige og motiverte kolleger her på Raufoss; og i alle de 11 landene der vi er til stede. Krigen i Ukraina er et mørkt og forferdelig bakteppe, men vi gjør en viktig jobb med å få levert det våre norske og allierte kunder trenger, legger han til.

Men Nammos strømsituasjon er fortsatt slik at de ikke vet om de får nok strøm til å bygge ut.

– Den nye kontrakten understreker viktigheten av å få en løsning på strømproblematikken. Samtidig gir den håp for at det er mulig å løse den på en god og ordentlig måte, sier Thorstein Korsvold, pressesjef i Nammo til ABC Nyheter.

Mener Tiktok har «støvsugd» strømkapasiteten i Innlandet

I dag opereres det med næringsnøytralitet i strømmarkedet. Det vil si at den som søker til sitt lokale nettselskap med et modent nok prosjekt først, får tildelt kapasitet.

Etter at Nammos situasjon ble kjent i forrige uke uttalte olje- og energiminister Terje Aasland til Teknisk Ukeblad at regjeringen ønsker å skrote førstemann til mølla-prinsippet som hittil har rådet i strømkøen, og i stedet foreslå et prioriteringssystem som sørger for at visse typer aktører får nettilknytning. Akkurat det Nammo mener må til.

– Tiktok har mer eller mindre støvsugd strømkapasiteten i Innlandet. Dette er en prioriteringsdebatt. Hvem skal få bruke strøm, og hvor mye? Er kattevideoer viktigere enn forsvarsindustrien? Vi har ingen mekanismer for å prioritere, eller vurdere samfunnsnytte, sier Korsvold.

Se video: Slik lager ukrainerne granat-droner

Slik lager ukrainerne granat-droner

Til ABC Nyheter sier statssekretær Elisabeth Sæther at en handlingsplan er under arbeid.

– Regjeringen utarbeider nå en handlingsplan om raskere nettutvikling og mer effektiv utnyttelse av nettet, og har en ambisjon om å legge denne fram i løpet av våren. Handlingsplanen vil blant annet adressere nettselskapenes rammer for tildeling av kapasitet.

Det er vel og bra det, sier, Korsvold, men Nammos situasjon er fortsatt uendret.

– Det er prisverdig at regjeringen utarbeider en handlingsplan. Men for Nammo er fortsatt situasjonen den at vi ikke vet om vi får strøm til vår utbygging, sier han.

Nammo: Haster å få på plass en løsning

Når det gjelder Nammos situasjon viser Sæther til at Nammo selv nylig sa de ennå ikke har sendt en formell søknad om utbygging og ønsket kapasitet.

– Det er første skritt til å få den strømmen de trenger, sier Sæther.

Korsvold i Nammo, mener derimot det er viktig å ta debatten allerede nå.

– Raufoss er et av de største industrimiljøene i landet. Nammo og andre selskaper med utbyggingsplaner trenger mer kraft. Vi ble sjokkert da vi 8. mars fikk høre at Tiktok hadde fått ja til å støvsuge regionen for tilgjengelig kraft. Derfor sa vi fra umiddelbart.

– Akkurat denne saken har vi flagget før våre egne behov var meldt inn. Slik må det være. Etter vårt syn er det bare en ting som virkelig haster: Å se på en ordning som lar nasjonale interesser komme først, legger Korsvold til.

(Artikkelen fortsetter under bildet).

Fra et vindusmonter med utstilling av våpen og ammunisjon hos Nammo på Raufoss. Les mer Lukk

Når det gjelder søknaden sier Korsvold at det er snakk om tunge industrielle prosesser, og at det må en del planlegging til. For eksempel er det en rekke dokumentskrav som må oppfylles.

– Nammo og de andre industriaktørene sender formelle søknader om kraftbehov så raskt det er mulig. Men vi er altså ikke på noen måte sent ute. En delsøknad på syv megawatt ble sendt til Eliva i går, og det kommer mer i løpet av våren.

Elvia bekrefter overfor ABC Nyheter at de har mottatt en delsøknad fra Nammo. Så fort prosjektet blir betegnet som modent nok, vil den settes inn i kapasitetskøen, sier kommunikasjonssjef i Elvia, Morten Schau.

– Viser viktigheten av å bygge ut mer kraft

Sprengt kapasitet på strømnett er en utfordring for nettselskapene i dag, sier statssekretær Sæther i olje- og energidepartementet. Etterspørselen på økt kapasitet har eksplodert, og det er ikke kapasitet nok til alle som melder sitt behov.

– Denne saken viser viktigheten av å bygge ut mer kraft og nett raskere enn i dag, sier Sæther.

– Regjeringen er i gang med flere tiltak for å redusere tiden det tar å konsesjonsbehandle søknader om nettanlegg. Regjeringen har gjennomført en vesentlig styrking av saksbehandlingskapasitet i NVE og OED til konsesjonsbehandling, sier hun.

Korsvold i Nammo mener utbygging av nok kraft og et robust strømnett er viktig, og at en handlingsplan kanskje kan bedre krafttilgangen på lang sikt.

– Men på kort sikt er situasjonen uendret, legger han til.