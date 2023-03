Utvalg mener større kommuner må til for å løse lovpålagte oppgaver

Regjeringen vil ikke legge press på kommuner om å slå seg sammen, sier kommunal- og distriktsminister Sigbjørn Gjelsvik (Sp). Han fikk onsdag overlevert en rapport som konkluderer med at kommuner med få innbyggere og som ligger usentralt til, sliter med å løse lovpålagte oppgaver. Arkivfoto: Joakim Halvorsen / NTB

Små og usentrale kommuner sliter oftere med å løse lovpålagte oppgaver. Løsningen er større kommuner, mener et utvalg nedsatt av den forrige regjeringen.

Kommunalminister Sigbjørn Gjelsvik (Sp) mottok rapporten fra det såkalte generalistkommuneutvalget onsdag.

Hovedkonklusjonen er at ingen kommuner klarer å løse alle oppgavene de er pålagt, men de store og sentrale kommunene klarer det langt bedre enn de som har få innbyggere og ligger mindre sentralt. Det påpekes at små kommuner med god økonomi klarer seg bedre enn andre små kommuner.

Flertallet i utvalget støtter økonomiske og andre insentiver for å slå sammen kommuner. I tillegg anbefales interkommunalt samarbeid for å løse oppgaver. Statlig detaljstyring bør reduseres, konkluderer utvalget.

Et mindretall i utvalget mener større kommuner bare ett av flere tiltak som må til for å sikre at alle kommunene kan tilby tjenestene de skal.

Gjelsvik gjør det klart at regjeringen ikke vil legge press på kommuner for å slå seg sammen.