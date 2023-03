Høyre om lakseskatten: Ikke grunnlag for bredt forlik i Stortinget

NTB

Høyre er skuffet over regjeringens forslag til lakseskatten. De mener forslaget ikke gir grunnlag for bredt forlik på Stortinget, slik regjeringen ønsker.

– Dette er ikke godt nok, sier Høyres finanspolitiske talsperson Helge Orten etter at regjeringen tirsdag la fram sitt forslag til grunnrenteskatt på havbruk, også kalt lakseskatt.

Blant annet foreslår regjeringen å sette skattesatsen til 35 prosent.

– Uryddig prosess

Orten mener regjeringen ikke har lyttet godt nok til de innspillene som har kommet.

– Hvis det skal være grunnlag for et bredt forlik, så mener jeg Stortinget må ta grep og kreve at flere modeller utredes, særlig forslaget om inntektsgradert produksjonsavgift, sier Orten.

Han mener hele prosessen har vært svært uryddig og ikke bidrar til å skape ro og forutsigbarhet, men økt politisk risiko for å investere i Norge.

– Flere leverandører til havbruksnæringen varsler om at ordrebøkene er i ferd med å gå tomme, og jeg er bekymret for at det kan bety permitteringer og oppsigelser i tiden som kommer. I stedet for nye investeringer, vekst og utvikling i en næring der Norge er verdensledende, risikerer vi nå full brems som følge av regjeringens skattepolitikk, sier Orten.

Rødt advarer mot bredt forlik

Rødt mener regjeringen må bruke flertallet på Stortinget for å sikre et flertall for lakseskatten framfor å søke et forlik med høyresiden og laksenæringen.

– Regjeringen må bruke det historisk store venstreflertallet på Stortinget og ikke la seg presse av høyresiden og lakselobbyen til en hullete lakseskatt i et bredt forlik, sier Rødts fiskeri- og næringspolitiske talsmann Geir Jørgensen.

SV: Et skritt i feil retning

SV er skuffet over at regjeringen foreslår en lakseskatt på 35 prosent. De mener satsen er for lav.

– Vi har vært klare på at vi ønsker å gjøre lakseskatten både mer miljøvennlig og omfordelende, og det regjeringen foreslår i dag, er dessverre et skritt i feil retning, sier SVs finanspolitiske talsperson Kari Elisabeth Kaski.

SV har tidligere tatt til orde for en lakseskatt på 48 prosent, en høyere sats en regjeringens foreslåtte 35 prosent.

– Vi er urolige for at summen av endringene i stor grad går i favør av eierne. Vi frykter blant annet at det blir for lett for de store eierne å organisere seg vekk fra grunnrenteskatten, sier Kaski.

MDG: Merkelig at regjeringen ikke bruker muligheten

– Det er merkelig at regjeringen ikke bruker muligheten lakseskatten gir, til å stimulere miljøløsninger og drive fram miljø- og dyrevennlig oppdrett. I stedet blir de som tar ansvar, sittende med regningen selv, sier Rasmus Hansson, næringspolitisk talsperson for Miljøpartiet De Grønne (MDG).

Tirsdag la regjeringen fram sitt forslag til lakseskatt. MDG mener utslippsfrie oppdrettsanlegg burde få lavere skatt enn konvensjonelle anlegg. Ifølge Hansson er dette noe de vil gå inn for når forslaget kommer til Stortinget.

Oppdrettsnæringa må dessuten pålegges et forpliktende mål på maks 10 prosent dødelighet innen 2025, mener MDG.

– Hvert år dør 50 millioner laks i merdene. Det er hårreisende dårlig dyrevelferd. Det vil være uforsvarlig å ikke bruke lakseskatten til å stoppe denne dødeligheten, og samtidig løse andre sider ved oppdrettsnæringens store miljøproblemer, sier Hansson.

– Støre ønsker seg et bredt forlik. Skal han få til det, må han bruke lakseskatten til å løse næringens miljø- og dyrevelferdsproblemer.