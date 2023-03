Turistskatt får tommel opp fra Høyre

NTB

Kommuner bør få innføre turistskatt dersom de ønsker det. Det vedtok Høyres landsmøte søndag.

Forsøpling, avføring på avveie og slitasje ved populære turmål har gjort at flere kommuner, blant annet i Lofoten, ønsker seg muligheten til å ta ekstra betalt av turistene.

Saken var mye diskutert i valgåret 2019. I Høyre endte det med et nei til å innføre en generell lokal eller nasjonal turistskatt.

Nå sier altså partiet entydig ja til å la kommunene ta inn ekstra skatt fra turister. Det skjedde da landsmøtet vedtok en storresolusjon om lokalpolitikk søndag.

Også regjeringen har i Hurdalsplattformen åpnet for at kommuner kan kreve inn det de kaller «besøksbidrag». Næringsminister Jan Christian Vestre (Ap) har varslet at Svolvær kan bli først ut som pilotkommune.

Fremskrittspartiets stortingsrepresentant Helge André Njåstad er skuffet over forslaget fra Høyres landsmøte.

–Det føyer seg inn i en ukultur blant politikere å skattlegge folk som ikke har stemmerett i kommunen, sier Njåstad til NTB.

Han understreker at turister inn til Norge er viktig, og at dette skaper arbeidsplasser i distriktet.

– Frp er skuffet over at Høyre har en tendens til å støtte skatteforslagene til de rødgrønne. Man sier at de sitter stille i båten, men det hjelper ikke når båten følger strømmen mot venstresiden i politikken som dette er et eksempel på, sier Njåstad.