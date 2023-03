Trondheim Ap vant fram på fylkesårsmøtet

Trondheim Ap fikk flertall på fylkesårsmøtet i Trøndelag for at fjernmedlemmer i et lokallag ikke skal telles når representanter velges til fylke- og landsmøte. Det betyr at 2000 medlemmer fra Trond Giskes lokallag ikke vil telles.

NTB

