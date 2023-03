Erna Solberg gjenvalgt som Høyre-leder: – Jeg har ikke lyst til å være proppen på toppen

NTB

Erna Solberg ble gjenvalgt som Høyres partileder uten motkandidater på partiets landsmøte. Det betyr at hun vil sitte over 20 år som partileder.

62 år gamle Solberg har vært partileder siden 2004 og er gjenvalgt for en periode på to år.

Dermed går det mot at hun stiller som statsministerkandidat i 2025. Et spørsmål om hvor lenge det er sunt for et parti ha samme leder, mener hun ikke kan besvares.

– Det kommer an på personens egenskaper, evne, engasjement og lyst og partiets ønske, sier hun, og konkluderer selv med at vilkårene er oppfylt.

– Men jeg er jo veldig bevisst på at jeg ikke skal være proppen på toppen. Hvis andre har lyst til å ta over, så får de gi et pip. Men akkurat nå opplever jeg at folk synes at det er greit at jeg blir sittende, sier Solberg til NTB.

Blir Høyre størst?

Solberg skal dermed lede Høyre-troppene gjennom et lokalvalg i høst. Med den ene sterke meningsmålingen etter den andre er det god stemning i partiet før valgkampen tar til.

Men Solberg toner ned betydningen av at partiet har føket oppover på meningsmålingene og i øyeblikket ligger an til å bli landets største parti for første gang siden stortingsvalget i 1924.

– Det ville selvfølgelig vært veldig fint om vi ble største parti. Da ville ikke Ap fått 100 år sammenhengende som største parti i Norge. Men det viktigste for oss er at det blir sterk nok borgerlig side til at vi kan ta mange byer og steder, sier Solberg

– Ikke noe skrikende behov for noe skifte

Partilederen får følge av nestlederne Henrik Asheim og Tina Bru.

Valgkomiteens leder Harald Furre viste fram en graf over utviklingen på meningsmålingene det siste året da han la fram innstillingen og konstaterte:

– Det er ikke noe skrikende behov for noe skifte, for å si det forsiktig.

De to øvrige medlemmene av partiets arbeidsutvalg ble også gjenvalgt: Helge Orten fra Møre og Romsdal og Anne Berit Figenschau fra Troms og Finnmark.

Sandra Bruflot er det eneste nye ansiktet i Høyres toppledelse. Hun ble valgt som leder for Høyres kvinneforum, et verv hun overtar fra Guro Angell Gimse.