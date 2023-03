Vil straffe alle som bistår ICC

President Vladimir Putin anklages for krigsforbrytelser av Den internasjonale straffedomstolen (ICC). Foto: Gavriil Grigorov / Sputnik / Pool / AP / NTB

NTB

Lederen for den russiske Dumaen foreslår å straffe alle som bistår Den internasjonale straffedomstolen (ICC), som anklager Vladimir Putin for krigsforbrytelser.

Vjatsjeslav Volodin ønsker også å forby alle ICCs aktiviteter i Russland.

– Det er nødvendig å utarbeide lovendringer for å forby alle ICCs aktiviteter på vårt lands territorium, skriver Volodin på meldingstjenesten Telegram.

ICC, som holder til i Haag i Nederland, utstedte en arrestordre på Putin tidligere denne måneden. Den konkrete anklagen dreier seg om barn som skal være deportert fra Ukraina til Russland.

Ifølge domstolens sjefanklager Karim Khan er hundrevis av ukrainske barn hentet ut av barnehjem og tatt med til Russland, der mange siden skal være adoptert bort.

– Det er grunn til å tro at Putin har et individuelt ansvar for disse forbrytelsene, het det i domstolens begrunnelse.

Russiske myndigheter har reagert svært sterkt på arrestordren og blant annet innledet etterforskning av Karim Khan.

Dmitrij Medvedev, tidligere president og nå nestleder for Russlands sikkerhetsråd, har truet med å angripe Tyskland med atomvåpen dersom tyskerne skulle forsøke å pågripe Putin.

123 land i verden er medlem av ICC, men Russland er ikke blant dem. USA og Kina har heller ikke sluttet seg til den internasjonale domstolen.