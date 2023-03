Høyres landsmøte 2023 Gardermoen 20230324. Høyre-leder Erna Solberg under Høyres landsmøte på Gardermoen fredag. Foto: Heiko Junge / NTB

Under talen sin på Høyres landsmøte tok Høyre-leder Erna Solberg opp flere temaer.

Vi ser tegn til at det senker seg et nytt jernteppe, tegn til en ny kald krig, mener Solberg.

Med jevne mellomrom blusser denne kalde krigen opp i form av blodige krigshandlinger på ulike steder i verden, påpekte hun i talen sin.

– La det ikke herske tvil om hvor Norge hører hjemme i denne alvorlige situasjonen: Det er blant verdens demokratiske land som står skulder ved skulder mot ufrihet og diktatur.

Hun understreker også at Norges forsvar må styrkes betydelig.

Forsvarer handel med Kina

Solberg pekte også ut Kina som et udemokratisk land på linje med Russland og Iran, samtidig som hun forsvarte handelen med landet.

– Det er fortsatt store fordeler knyttet til handel. Og da tenker jeg ikke først og fremst på de økonomiske fordelene. Et land som handler med resten av verden, må også til en viss grad være åpent mot resten av verden. Det begrenser makthavernes spillerom.

Løftet EU

Solberg gjorde Høyres støtte til norsk EU-medlemskap til et viktig punkt. Hun pekte på handelsforhandlingene mellom USA og EU, etter at førstnevnte vedtok å gi lukrative støtteordninger til eget grønt næringsliv.

– Hva gjør Norge i slike situasjoner? Jo, vi banker på alle EU-dører vi kan og spør om ikke vi kan få være med likevel, sier Solberg.

Hun fastslo at Norges plass i Europa «er ved bordet, sammen med våre nærmeste venner, og med hånden på rattet.»

Lese, skrive og regne

Så tok Høyre-lederen talen hjem. Foran kommunevalget i år har Høyre rettet oppmerksomheten særlig mot skole og eldreomsorg. Solberg løftet klassiske Høyre-saker som mer deltakelse i yrkeslivet og effektivisering.

– Våre barns fremtid skal ikke avgjøres av tilfeldigheter. Høyre går derfor til valg på en skolepolitikk hvor læring, trivsel og mestring er det viktigste.

Hun ga så velgerne en pekepinn på hva de kan forvente av skolen om Høyre overtar makten i deres kommune: satsing på basisfag, kamp mot frafall og fravær i skolen.

– Høyres skolepolitikk skal være billetten til en klassereise.

Nevnte ikke lakseskatten

Innen eldreomsorg var budskapet kvalitet framfor kvantitet.

– Det er neppe realistisk i det store bildet at vi skal klare å løfte kvalitet bare gjennom å øke bemanningen i årene som kommer, sa Solberg.

Næringspolitikk er en fanesak for Høyre, men også en liten verkebyll på landsmøtet. Mange fylkeslag vil at partiet skal ta en langt hardere linje mot regjeringens foreslåtte grunnrenteskatt på havbruket – den såkalte lakseskatten. Denne ble ikke nevnt direkte i partilederens tale.

Det betyr ikke at regjeringens næringspolitikk slapp unna:

– Vi vil ha tilbake den forutsigbarheten Norge tidligere var kjent for. Mange investorer sier nå at de ikke lenger har tillit til norske rammebetingelser, sa Solberg.

Avsluttet med positivitet

Også økt formuesskatt og strømkrisen ble utpekt som problemer for norsk næringsliv.

– Når det er uro ute, så må politikken bidra til mindre uro her hjemme. Jeg har besøkt mange bedrifter det siste halvannet året. Ingen har etterlyst gøyere politikere. Det de ber om er forutsigbarhet, mulighet til å planlegge, tro på fremtiden.

Solberg avsluttet likevel talen sin til partiet som rir høyt på meningsmålingene, med det positive.

– Det er mange som brenner for å tilby god eldreomsorg, gode barnehager, gode skoler, skape verdier og arbeidsplasser, trosse vansker. Det gir grunn til optimisme og fremtidstro, sa Solberg.

Til slutt Høyres valgspråk for i år:

– Et bedre Norge er et Norge som gir muligheter for alle. Det er det Høyre skal gå til valg på.